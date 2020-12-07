Юбилейное
07.12.2020, 0:32, Разное
Я бичевал мурло тиранье, а надо было про стога, про шепот, робкое дыханье… «Да ладно! — глухо молвит Фет. — Ни в том, ни в этом смысла нет».
Петр Саруханов / «Новая газета»
И вот сидит, допустим, Фет —
Тяжелый, толстый, бородатый.
Ему сегодня двести лет.
Его пришли поздравить с датой.
В прихожей множество венков,
Тургенев, Боткин и Катков.
Прошла пора журнальных драк,
И нигилистов-лоботрясов.
Пришел поздравить злейший враг —
Любимец публики Некрасов,
Поэт в сомнительном венце
И житель в одном лице.
Обид стерпел он без числа
От мелко-мстительного Фета:
Тот в честь его назвал осла
И всем рассказывал про это*;
Некрасов морщился в ответ —
«Да ладно… Что такое Фет?».
И вот явился злейший враг,
Любитель бить козырной мастью**,
И говорит: «Я был дурак.
Ты насладился лучшей частью.
Теперь ты рыцарь красоты,
Чистейший жрец искусства — ты!
Я нарывался на запрет,
Копался в дебрях скучной прозы…
А прав был ты, помещик Фет:
«Учись у дуба, у березы»…
Рулят, по манию судьбы,
Одни березы и дубы!
Прими же оду от врага!
Я бичевал мурло тиранье,
А надо было про стога,
Про шепот, робкое дыханье…
— Да ладно! — глухо молвит Фет.
— Ни в том, ни в этом смысла нет.
— Отчизна стонет от невзгод,
Но что же чашу переполнит?
Мне будет двести через год;
Держу пари — никто не вспомнит.
Вотще пропали все труды
По возбуждению среды!
Ужасно вязкая среда:
Она, как тесто, киснет, пухнет —
Но не восстанет никогда,
Покуда власть сама не рухнет.
— Ты прав, — угрюмо молвит Фет, —
Надежда только на лафет.
— Мы мало значим для страны,
Мы там в количестве несметном,
Теперь мы, кажется, равны
В существовании посмертном…
— И здесь ты прав, — бросает Фет.
— Смерть — фикция, бессмертье — бред***.
— Но здесь, не помня, не любя,
Уже поняв, что все едино,
Я все ж цитирую тебя:
Как это там — луна, равнина…
— Да ладно, — утешает Фет, —
И ты поэт, и я поэт.
— РФ больше не близка,
И ропот слуха не ласкает,
Но эта страшная тоска
И здесь меня не отпускает…
— Согласен! — возглашает Фет. —
Пойдемте, граждане, в буфет.
Дмитрий Быков
обозреватель
*Истинная правда. Фет путешествовал по имению в тележке, запряженной ослом по кличке Некрасов.
**И это правда. Некрасов был лучшим преферансистом своего времени.
***Несмотря на дружбу с Толстым, Фет оставался агностиком.
Источник: Новая газета
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