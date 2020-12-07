Геращенко призвала бойкотировать канал “Наш”, в эфире которого выступил представитель “ЛНР”

07.12.2020, 0:28, Новости дня

Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко призвала украинских политиков бойкотировать телеканал “Наш” после того, как для участия в обсуждении ситуации на Донбассе канал пригласил представителя “ЛНР” Родиона Мирошника. Об этом она написала 6 декабря в Facebook.

“Некий Мирошник – не просто ФСБшная шестерка и пособник боевиков. Он принимал непосредственное участие в трагических событиях весны – лета 2014 года, когда россияне ворвались на Донбасс. Перед войной этот никчемный подонок возглавлял Луганскую областную телекомпанию. Затем, в первые месяцы войны, в ее подвале пытали наших военных и проукраинских гражданских и снимали пытки”, – сказано в посте.

По информации Геращенко, Мирошник составил списки проукраински настроенных журналистов и передал их в так называемое “МГБ” и на блок-посты, чтобы они с семьями не могли уехать из оккупированного Луганска.

“Этот подонок появился в Минске в политической подгруппе в конце 2015 года. Однажды он подошел ко мне поздороваться, мы были знакомы в прошлой жизни… “Поздороваемся в СБУ, вас там ждут”, – отрезала я. Мельник убежал и больше не подходил. На нескольких совместных заседаниях гуманитарной и политической групп он очень интересовался вопросом амнистии”, – сообщила нардеп.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3512668778820910

4 декабря в эфире украинского телеканала “Наш” появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, который принимает участие в переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Мирошник обвинял Украину в несоблюдении договоренностей, обстрелах оккупированного Донбасса и нежелании идти на компромиссы на переговорах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.