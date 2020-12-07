 

Джулиани заразился коронавирусом

07.12.2020, 0:28, Новости дня

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заболел COVID-19. Об этом Трамп сообщил сегодня в своем Twitter.

“Руди Джулиани, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, который неустанно работал над разоблачением самых коррумпированных выборов (безусловно!) в истории США, дал положительный результат на вирус из Китая. Поправляйся скорее Руди, и мы продолжим”, – написал Трамп.

[email protected], by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Джулиани 76 лет. С 1994-го по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. В настоящее время Джулиани координирует попытки юристов Трампа оспорить результаты президентских выборов и доказать, что демократ Джо Байден победил лишь благодаря значительным нарушениям на избирательных участках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Возобновилось международное авиасообщение из Уфы

13.11 / Китай поздравил Байдена с победой на выборах президента США

24.08 / Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

31.07 / В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК “Вагнер” путаются в показаниях

07.08 / Смерть пятнадцатилетней девочки в монастыре проверит Следственный комитет

17.08 / “Какой-то сюрреализм”. Вагнеровцы после возвращения в РФ рассказали о задержании в Беларуси

16.07 / Заммэра Томска по безопасности задержали по подозрению в получении взятки

12.09 / VOAэкспресс 12 сентября 2020

03.11 / В Вашингтоне обстреляли отель с российскими журналистами

18.10 / “Крупнейшая логистическая операция”. В Словакии хотят одновременно проверить на коронавирус 90% населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска