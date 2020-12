Джулиани заразился коронавирусом

07.12.2020, 0:28, Новости дня

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заболел COVID-19. Об этом Трамп сообщил сегодня в своем Twitter.

“Руди Джулиани, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, который неустанно работал над разоблачением самых коррумпированных выборов (безусловно!) в истории США, дал положительный результат на вирус из Китая. Поправляйся скорее Руди, и мы продолжим”, – написал Трамп.

[email protected], by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Джулиани 76 лет. С 1994-го по 2001 год он был мэром Нью-Йорка. В настоящее время Джулиани координирует попытки юристов Трампа оспорить результаты президентских выборов и доказать, что демократ Джо Байден победил лишь благодаря значительным нарушениям на избирательных участках.