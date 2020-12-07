 

В Роскачестве посоветовали быть внимательными с автоплатежами

07.12.2020, 0:22, Новости дня

Эксперт Роскачества Эльвина Насибулина назвала автоплатежи очень удобной и полезной функцией современной банковской системы. Если на своей платежной карте настроить ее, можно избавиться от множества хлопот, сэкономить время и никогда не пропускать, например, сроки оплаты коммунальных услуг.

Однако с данной функцией нужно быть очень внимательным, напоминает специалист. Даже одна неправильно введенная цифра в реквизитах приведет к тому, что ваши деньги будут попадать не на тот счет и не к тому получателю.

Самое плохое, что вы, скорее всего, это не сразу заметите. В результате деньги могут оказаться безвозвратно потерянными, а долги накопятся до критического уровня. Поэтому нужно быть особо внимательным и периодически проверять, как работает данная услуга.



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