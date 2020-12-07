Названы ускоряющие старение продукты

07.12.2020, 0:06, Новости дня

Продукты с избыточным количеством сахара, соли и канцерогенов ускоряют процесс старения, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, опасной может считаться маринованная селедка, в одной куске которой может содержаться суточная доля натрия, передает РИА «Новости».

«Это не полезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся», – сказал врач.

Он также посоветовал не употреблять пережаренное мясо и колбасные изделия, отметив, что они тоже приближают старение. Мясников напомнил, что Всемирная организация здравоохранения признала в 2015 году все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, содержащими канцерогены.

Ранее доктор Мясников сравнил точность тестов на коронавирус.