Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заразился коронавирусом

07.12.2020, 0:06, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что его адвокат Рудольф Джулиани получил положительный результат теста на «китайский вирус».

Трамп сообщил в Twitter, что Джулиани был «величайшим мэром в истории Нью-Йорка». По его словам, адвокат «работает над разоблачением самых коррумпированных выборов в истории США». Он пожелал Джулиани скорейшего выздоровления и добавил: «Мы будем продолжать».

Напомним, Трамп, который также переболел COVID-19, неоднократно обвинял Китай в заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Трамп называет коронавирус «китайским вирусом».