В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

07.12.2020, 0:06, Новости дня

За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Общее число зафиксированных в столице случаев коронавируса – 647562 человека, из них 490844 человек вылечились. При этом 9425 вирус-положительных пациентов в Москве скончались, передает ТАСС. Днем ранее число летальных исходов в Москве из-за коронавируса составило 72 человека.