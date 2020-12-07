Отпечаток колеса возрастом 300 миллионов лет не заинтересовал ученых

07.12.2020, 6:55, Разное

Наш мир, надо признать, удивителен не в том, что в нем постоянно проявляются аномальные явления, находятся артефакты, никак не вписывающиеся в официально принятую историю, но главным образом в том, что сильные мира сего и их прислужники ортодоксальные ученые делают все возможное, чтобы держать сознание людей в ложных оковах придуманной «материалистической действительности». Это очень наглядно демонстрируется, как только находится очередной неудобный для официальной науки артефакт, переворачивающий все наше преставление о придуманной кем-то истории человечества.

В числе таких запретных артефактов можно назвать отпечаток колеса от повозки или какой-то машины, который обнаружили горняки в начале нынешнего века в одной из угольных шахт Донецка Ростовской обрасти. Поразительно, но угольному пласту, в котором находился этот фантастический отпечаток, не менее 300 миллионов лет, а то и больше. Как ни крути, а получается, что в то далекое время уже жили на Земле цивилизованные люди, которые могли создавать технику.

Горный инженер Касаткин сразу же заинтересовался находкой, вскоре он нашел второй отпечаток колеса – практически сенсация! В этом случае журналисты, как правило, восторженно пишут: это должно перевернуть наше представление об окружающем мире и в частности об истории человечества! Должно-то должно, но вот не переворачивает и все тут… Как только Касаткин развил свою бурную деятельность по научному анализу найденного отпечатка колеса, руководство шахты категорически запретило проводить всякие исследования.

Для официальной науке отпечаток колеса в 300 лет – как кость в горле

Правда проходчики не успокоились на этом и даже попытались вырубить хотя бы один уникальный отпечаток с помощью отбойных молотков, чтобы поднять его на поверхность и сохранить, но у них из этого ничего не получилось. В этом случае нужна была совершенно иная техника, но ее могли предоставить только ученые, а вот их горняки так и не дождались, не смотря на все их старания и даже определенный ажиотаж среди независимых исследователей мира по случаю данной находки. В 2009 году шахту, где обнаружен уникальный отпечаток колеса, официально закрыли, оборудование демонтировали, а сегодня она уже давно затоплена…

И остались о том неудобном для официальной науки артефакте только лишь фотоснимки да свидетельства очевидцев, как доказательство того, что мы живем в придуманном кем-то мире, истинная история которого и даже истинная суть и реальное устройство усиленно скрывается от широкой общественности. Вот почему, не смотря на бешеный интерес к находке горняков Донецка со стороны многих независимых исследователей России и всего мира (смотрите освещение этой темы на десятках зарубежных сайтах – видео об этом ниже), никто из академических ученых даже не пошевелил пальцем, чтобы хотя бы рассмотреть и сохранить уникальный артефакт…