Оказывается, термоядерный реактор может построить дома даже ребенок

07.12.2020, 7:22, Разное

По крайней мере нечто подобное продемонстрировал тринадцатилетний американец Освальт Джексон, который с ранних лет увлекся ядерной физикой.

В то время как его ровесники играли в компьютерные игры или смотрели фантастические фильмы, Освальт собирал компактный реактор термоядерного синтеза. Сразу скажем, что лабораторию, как и все необходимое оборудование ему приобрели родители, потратив на это более 10 тысяч долларов.

И вот в канун своего тринадцатого дня рождения юный термоядерщик, используя заряд в 50 тысяч вольт, сумел столкнуть в созданном им реакторе два атома газообразного дейтерия, слив их ядра посредством зоны активной плазмы.

В настоящее время Джексон-младший устранил все недостатки своей системы и даже похвастался на форуме Fusor.net, что результаты, которых он добился, действительно впечатляют и что-то стоят. Правда, достижения Освальта высоко оценили только журналисты и физики-ядерщики, но никак не ровесники американского вундеркинда, которые продолжают считать, что в их возрасте приятнее и даже, возможно, полезнее играть в компьютерные игры, а не стоить атомные реакторы на дому. Но, как говорится, каждому своё…