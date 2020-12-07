Двигатель, которому не нужно топливо

07.12.2020, 6:35, Разное

Машина, работающая без топлива с точки зрения науки такая же химера, как «вечный двигатель». Любой грамотный физик, скажет, что создать такую машину просто невозможно и подтвердит свои слова цитированием десятка научных законов и сотней формул. Однако такой двигатель создан. Он работает!

EmDrive британского изобретателя

Теоретическое обоснование создания такого двигателя принадлежит британскому изобретателю Роджеру Шоеру. В 2006 году он построил экспериментальную модель. Тягу в 16 мн. (миллиньютон) создавали микроволны, колеблющиеся вокруг вакуумного контейнера. Электрическую энергию, необходимую для создания микроволн генерировали солнечные батареи. Свою машину изобретатель назвал EmDrive.

Научное сообщество идею Шоера не приняло, поскольку она противоречила сразу нескольким фундаментальным физическим законам, и прежде всего, закону о сохранении импульса. Двигатель был отнесен к разряду «невозможных», изобретатель подвергся осмеянию.

Эксперимент недоверчивых китайцев

В 2009 году любопытные китайцы решили собрать квантовый вакуумно-плазменный двигатель по схеме Шоера и посмотреть, что будет. Собранный двигатель заработал и развивал тягу в 720 мн., о чем китайцы сообщили миру.

Западный мир это сообщение пропустил мимо ушей: ну что могут придумать эти китайцы? До сих пор уже ядерный и космический Китай в глазах западного обывателя – не более чем мировой производитель механических будильников.

Однако идея, однажды выпущенная в мир, и получившая практическое подтверждение, уже не могла «умереть».

NASA подтверждает

В августе 2014 года группа исследователей NASA, возглавляемых Гвидо Фетто на основе принципов Роджера Шоера построила свой вариант EmDrive. Двигатель американцев оказался «пожиже» китайского («недоразвитый» Китай оставил далеко позади «передовую» Америку). Но сам факт возможности получения тяги без внешней подпитки был подтвержден.

На своем официальном сайте NASA поместило официальный отчет испытаний, согласно которому запущенный двигатель не снижал генерируемой тяги в течение нескольких часов. Фактически, если EmDrive не останавливать, он будет работать, пока не начнут выходить из строя его элементы.

Что принесет человечеству EmDrive

Чтобы понять, какие перспективы открывает человечеству открытие Роджера Шоера, представьте себе автомобиль без бензобака, корабль без топливных цистерн, самолет, не нуждающийся в заправке. Космический корабль вместо тяжеловесных контейнеров с горючим понесет на себе научную аппаратуру, грузы. Баснословная ныне стоимость космических полетов снизится до цены подержанного Мерседеса. EvDrive вполне может стать источником энергии. Прекратится добыча полезных ископаемых (угля, нефти, газа) ради их сжигания в топках ТЭЦ.

Есть у открытия Роджера Шоера и другой, не менее интересный – научный аспект. Противоречие EmDrive фундаментальным законам физики никуда не пропало. Доктор Гарольд Уайт из космического центра им. Линдона Джонсона считает, что мы столкнулись с электромагнитным явлением, еще неизвестным науке. Что принесет миру изучение этого феномена, предсказать не может никто.

Каждая научная идея проходит три стадии. Первая: какой бред! Вторая: в этом что-то есть. Третья: да кто же этого не знает! EmDrive уже взял вторую ступень. До третьей осталось чуть-чуть.