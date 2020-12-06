России стало дурно. У нее трубы горят

06.12.2020, 23:38, Разное

Все благодаря Конгрессу США: он снова грозит санкциями против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Уходя в историю, американский Конгресс 116-го созыва на заключительной сессии (в начале января начнет работу новый состав Конгресса — 117-го созыва) готов принять закон, который серьезно затронет военные и энергетические интересы России, Турции и Германии.

В отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», проекта «Турецкий поток», а также поставок в Турцию российских С-400 американские законодатели давно достигли консенсуса. Напомню, что это Конгресс, состав которого был избран на промежуточных выборах в 2018 году при администрации Трампа, он не имеет никакого отношения к Джо Байдену. Верхняя палата, Сенат, — сейчас республиканская (большинство держат однопартийцы Трампа ), нижняя — Палата представителей —демократическая (именно она приняла решение об импичменте 45-го президента, но республиканские сенаторы его оправдали).

Новые санкции, согласованные обеими палатами

(в отношении Кремля у них редкое межпартийное единство мнений),

не являются отдельным законом, а фигурируют в рамках приложений к закону об оборонном бюджете на будущий год. Массивный документ в 4517 страниц содержит законодательные меры в отношении зарубежных стран в специальном 12-м разделе.

Не надо думать, что американские конгрессмены только о РФ и пекутся, как бы ей насолить и одновременно продвинуть продукцию местных энергетиков на европейские рынки. Все не так линейно.

Законотворческие инициативы, пристегнутые к закону о военных ассигнованиях, охватывают практически весь мир. В прошлом году Конгресс принял Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы, который на год заморозил строительство «Северного потока — 2» из-за санкций. И теперь, в канун возобновления строительства (американские СМИ пишут, что новый старт состоится со дня на день, называли дату 5 декабря), внесены дополнения.

Документ предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или дооборудования.

При этом президент США может отказаться от санкций против того или иного лица или компании исходя из «национальных интересов».

В проект включено требование консультироваться при введении санкций с рядом стран, в том числе с Великобританией, Швейцарией, Норвегией и странами Евросоюза.

Германия, которая становится главным перевалочным узлом (хабом) для распространения российского газа, возмущена «американским вмешательством во внутренние дела».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в 2019 году. Однако работы были приостановлены после принятия санкций и конкретных угроз. В августе США потребовали от оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген прекратить поддержку «Северного потока —2» и пригрозили ей «финансовым уничтожением». Из-за санкций швейцарская фирма Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, практически сразу остановила работы.

Вашингтон утверждает, что газопровод делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и позволит усилить политическое давление на Украину, через которую газ транспортируется в Европу сейчас. Такую же позицию разделяют Киев и несколько стран Евросоюза — из бывших республик СССР и бывшего «соцсодружества». Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идет исключительно о бизнесе.

Президент Трамп предложил европейцам взамен американский сжиженный газ. Для нефтяников Техаса, Оклахомы и других штатов «красной» (республиканской) раскраски — отличное решение, но Германия всерьез заартачилась, видя экономические потери и грубое давление. Как отмечает американский эксперт по энергетике Томас О’Доннелл, сотрудник немецкой Hertie School of Governance, по строительству «Северного потока» политическая элита Германии едина. Бундестаг «жестоко раскритиковал» предложение Партии зеленых отказаться от «Северного потока — 2» в ответ на отравление Навального (о Навальном — позже), беспрецедентно объединив ХДС/ХСС канцлера Меркель и ее партнеров по коалиции СДПГ с крайне левыми и крайне правой «Альтернативой для Германии». По оценке Bloomberg, участникам проекта осталось уложить чуть более 100 километров труб, в октябре министр иностранных дел страны Хайко Маас выразил уверенность, что проект будет доведен до конца.

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Кремль устами пресс-секретаря Пескова назвал расширение санкций «недобросовестной конкуренцией». Но американский эксперт убежден, что «дело о Северном потоке — 2» — это не столько «продвижение техасских нефтяников в Европу», сколько отражение новой Стратегии национальной безопасности США, разработанной еще при Обаме, но принятой уже при Трампе (в 2017 г.).

Она базируется на постулате «возобновления конкуренции великих держав», которая диктует конфронтацию с «российским реваншизмом».

Это уже привело к значительному увеличению активности США, например, в создании так называемой «Инициативы трех морей», включающей страны Балтии, Центральную и Восточную Европу и Балканы, по противодействию влиянию РФ — к раздражению Берлина, отмечает Томас О’Доннелл. Байден и его ключевые советники поддерживают курс Обамы, а «преданность Байдена Украине хорошо известна», объясняет эксперт. Конфликты между США и Германией по поводу трансатлантической стратегии в отношении РФ и в зоне «трех морей» не ограничатся конфронтацией по «Северному потоку — 2».

Кстати, немцы предлагали Трампу «энергетический компромисс». Об этом у нас мало писали. Министр финансов Германии Олаф Шольц в августе прошлого года предложил субсидии до 1 миллиарда евро на строительство двух терминалов на территории Германии, что позволило бы импортировать из США газ, если в обмен на это будут сняты санкции против «Северного потока — 2». Впервые это было устно предложено министром энергетики Питером Альтмайером тогдашнему заместителю министра энергетики США Дэну Бруйетту. Бруйетт поблагодарил за разрешение импорта сжиженного газа из США, но пояснил, что это не снимает принципиальных возражений Вашингтона против «Северного потока — 2».

Завершение строительства «Северного потока — 1 и 2» и 2-й нитки «Турецкого потока» (ранее известного как «Южный поток», который идет из РФ через Черное море и Турцию, входя в ЕС через Болгарию)

позволяет РФ отказаться от системы, существовавшей в конце советской эпохи, с отправкой сибирского газа через Беларусь и Украину потребителям из ЕС.

Однако чтобы полностью уйти от старой системы, «Северных потоков — 1 и 2» недостаточно. РФ также нужен «Турецкий поток», который уже дошел до Болгарии в январе 2020 года и который будет продлен на север — до Австрии и на запад — до Италии. Владимир Путин посетил Стамбул в начале этого года и, запуская вместе с Эрдоганом проект, призвал к быстрому строительству пристроек. Это объясняет, почему санкции и дипломатия США активно нацелены также против расширения, отмечает О’Доннелл.

В отношении Кремля в Конгрессе США редкое единство мнений. Фото: Reuters

В эти же дни Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с требованием освободить российских политических заключенных, в том числе, исследователя сталинских репрессий из Карелии Юрия Дмитриева и бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина. Как говорится в тексте резолюции, Палата представителей осуждает практику лишения свободы по политическим мотивам и требует от властей РФ освобождения лиц, признанных политзаключенными правозащитным центром «Мемориал», чей список включает правозащитников, журналистов, участников общественных организаций, а также жителей Украины из «незаконно аннексированного Крыма», всего в списке более 300 человек. В резолюции содержится призыв ко всем представителям США на переговорах с Россией поднимать тему политзаключенных. Также в ней содержится призыв применять «акт Магнитского» или другие санкционные законы к лицам, ответственным за незаконное лишение свободы людей в России.

И о Навальном.

Как известно, ЕС и Великобритания объявили о санкциях в отношении российских официальных лиц в связи с отравлением Алексея Навального (в частности, в отношении директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко). В США шесть сенаторов из обеих партий направили письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием найти виновных в покушении на российского оппозиционера и ввести против них санкции. Республиканцы — Марко Рубио, Митт Ромни (в прошлом — участники президентских выборов), Роджер Уикер, а также демократы — Бен Кардин (один из инициаторов «акта Магнитского»), Дик Дурбин и Крис Кунс написали администрации: «Те, кого г-н Навальный справедливо назвал «ворами и жуликами», этим нападением пытались заставить замолчать один из последних независимых голосов России», но ответа из Белого дома не последовало. Это произошло в канун выборов, президенту с тех пор и по сегодняшний день явно не до этого.

Трамп, кстати, обещает наложить вето на закон об оборонных ассигнованиях. Но отнюдь не из-за Путина или Эрдогана. Президента не устраивают в нем две поправки: о переименовании военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации (мятежных южных штатов в Гражданской войне XIX века), и о юридическом иммунитете для онлайн-компаний, которые, как полагает нынешний президент, должны быть уголовно наказаны за то, что на выборах в большинстве своем выступили против его переизбрания. Впрочем, если военный бюджет не подпишет 45-й президент, это сделает после вступления в должность 46-й. Успеем ли достроить «Северный поток»?

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон