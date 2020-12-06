По результатам экзит-поллов в Кривом Роге победили оба кандидата

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06.12.2020, 23:34, Новости дня

По данным экзит-полла, проведенного Центром исследования развития территорий, 6 декабря во втором туре выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области победил кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Константин Павлов.

Он получил 58,86% голосов избирателей. Его оппонент, кандидат от “Слуги народа” Дмитрий Шевчик набрал 41,14% голосов избирателей.

Экзит-полл проводился на 44 избирательных участках Кривого Рога, в опросе приняли участие 14 тыс. избирателей, сообщили в центре.

Экзит-полл, проведенный фондом “Украинская политика”, показал победу Шевчика. По его данным, за кандидата от “Слуги народа” проголосовали около 52,61% жителей Кривого Рога. По версии фонда, Павлов получил 46,05% голосов.

“Опрос проводился на выходе из избирательных участков по венской методике”, – отметили в фонде.

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога, по данным гражданской сети “Опора”, составила 34,6%.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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