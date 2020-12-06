Мнение: Война в Эфиопии и кризис GERD. Часть I

06.12.2020, 23:26, Разное

В то время как Эфиопия находится на грани гражданской войны, эфиопская армия пригрозила 22 ноября отправить танки в Мекелле, столицу северного региона Тыграй. Предупредив при этом мирных жителей, что ВС Эфиопии могут разбомбить город, в котором проживает 500 000 человек. Конфликт обострился между правительством Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграя после того, как регион Тыграй отклонил решение премьер-министра Абия Ахмеда отложить парламентские выборы из-за пандемии коронавируса и решил в одностороннем порядке провести собственные опросы в сентябре. 5 ноября Ахмед объявил широкомасштабную войну TPLF после того, как последний атаковал федеральную военную базу в Тыграе.

“Следующие этапы – это решающая часть операции, которая заключается в окружении Мекелле с использованием танков, прекращении битвы в горных р-х и продвижении к равнине” – заявил военный представитель полковник Деджене Цегайе.

20 ноября эфиопская армия взяла под контроль город Адиграт, один из крупнейших городов региона, а также города Аксум и Адва.

24 ноября Комиссия по правам человека Эфиопии сообщила, что более 600 человек были убиты 9 ноября в Май-Кадре, городе в регионе Тыграй, вооруженными бандами, связанными с Эфиопией. Кто бы сомневался! Это же комиссия “по правам человека” Запада. В отчете комиссии установлено, что молодежные группы, известные как Самри, в сотрудничестве с местной полицией, “проводили выездные рейды и убивали сотни людей” по признаку этнической принадлежности.

Несмотря на международные призывы во главе с Африканским союзом прекратить боевые действия и предупреждения США и ООН о “гуманитарной катастрофе”, премьер-министр Эфиопии Абий Аль-Ахмед отклонил призывы к переговорам или прекращению эскалации.

По мере обострения конфликта в Эфиопии ОАЭ превратились в ключевого игрока, учитывая их отношения как с Эфиопией, так и с Эритреей.

15 ноября официальный представитель Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ/TPLF) Гетачью Рида обвинил ОАЭ в поддержке правительства Эфиопии с помощью беспилотников в его войне в регионе. Он добавил, что эти самолеты запускаются с военной базы Эмиратов в Ассабе, Эритрея. Он не представил никаких доказательств этого утверждения.

19 ноября посол Эфиопии в ОАЭ Сулейман Дедефо встретился с Реймом аль-Хашими, государственным министром ОАЭ по международному сотрудничеству, и пообещал ОАЭ прекратить военную операцию против TPLF как можно скорее.

Поддержка ОАЭ Эфиопии, объясняется просто, контроль над Эфиопией гарантирует большое влияние на континенте. У ОАЭ есть 92 инвестиционных проекта в Эфиопии в секторах сельского хозяйства, промышленности, недвижимости, здравоохранения и горнодобывающей промышленности.

ОАЭ выразили озабоченность по поводу конфликта в Эфиопии. В заявлении от 22 ноября министр иностранных дел ОАЭ призвал к необходимости вернуться к диалогу и обеспечить верховенство закона, подчеркнув, что Эфиопия является ключом к безопасности и стабильности на Африканском Роге и в регионе.

20 марта 2019 г, Абдулла бин Ахмед Аль Салех, заместитель министра экономики ОАЭ по внешней торговле и промышленности, заявил в ходе бизнес-форуме ОАЭ-Эфиопия, что экспорт ОАЭ в Эфиопию в 2018 г, составил 200 млн$, что на 46% больше по сравнению с 2017 г.

8 июля 2019 г, Ахмед объявил, что его страна отправляет 50 000 эфиопских рабочих в ОАЭ в рамках программы по сокращению безработицы в Эфиопии.

27 февраля Фонд развития предпринимательства Халифа заключил с министерством финансов Эфиопии соглашение на 100 млн$ о поддержке и финансировании микро – малых и средних проектов в Эфиопии.

6 апреля министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачев сказал: “Есть несколько стран, которые поддержали преобразования и реформы в Эфиопии, но ОАЭ сыграли ведущую роль в этом отношении”. Он продолжил: “Невозможно оценить поддержку, оказываемую ОАЭ Эфиопии, особенно в экономической области”

Также другой причиной военной поддержки Эфиопии Эмиратами является противодействие влиянию TPLF на оппозиционные группы в Эритрее, которые могут затронуть соседние страны, где у ОАЭ есть военные базы.

15 ноября Рида объявил, что TPLF атаковали объекты в Эритрее, включая аэропорт в столице Асмэры.

Абу-Даби имеет давние связи с Эритреей, а с 2015 г, ОАЭ есть военная база в порту Ассаб, первый военный объект подобного рода за рубежом. Эритрея и Эфиопия подписали мирное соглашение в 2018 г, после нескольких лет конфликта. В октябре 2019 г, премьер-министр Эфиопии Ахмед был удостоен Нобелевской премии мира за свою работу по посредничеству в сделке. Аддис-Абеба и Асмэра в настоящее время на одной стороне против TPLF.

Премьер-министру Эфиопии трудно контролировать ситуацию. Через эту агрессию Ахмед проложил путь для иностранной интервенции, которая подорвала его позиции в кризисе GERD и дала АРЕ карту давления, которую можно использовать. Поддержка Эфиопии в войне против TPLF может спровоцировать кризис между ОАЭ и АРЕ. АРЕ может вмешаться, чтобы поддержать TPLF, что поставит Каир и Абу-Даби в косвенный конфликт. Вне сомнений в ближайшем будущем может наступить в каком-то смысле “хаос” на северо-востоке Африки и вероятно, что другие страны, вступят в нынешний конфликт из-за иностранного вмешательства Эритреи и ОАЭ. Но об этом более подробно в другой раз.

Тем временем, не факт что нужно ожидать ухудшения отношений между ОАЭ и АРЕ, Хатем Башат, бывший заместитель секретаря Главной разведывательной службы и член комитета по африканским делам в египетском парламенте, сказал, что отношения между АРЕ и Эмиратами крепкие и построены на совпадении взглядов по многим региональным вопросам. Главный из них – противостояние турецко-катарскому союзу на Ближнем Востоке. Вполне вероятно, что и в Эфиопском вопросе этот союз будет преобладать. Поддержка ОАЭ эфиопского режима не только направлена ​​на создание зон влияния в Африке, но и направлена ​​на сохранение их интересов в Эфиопии. АРЕ присутствует в Африке и будет вести дела с Эфиопией так, как это соответствует его интересам. Он будет стремиться использовать многие карты, в том числе Эритрею, для давления на Эфиопию, поскольку Эритрея играет важную роль во внутреннем эфиопском конфликте

18 ноября министр иностранных дел АРЕ Самех Шукри встретился со своим эритрейским коллегой Османом Салехом и Ямани Джабром Абом, политическим советником президента Эритреи, для обсуждения ситуации.

TPLF, доминировала в правящей коалиции Эфиопии до того, как Ахмед пришел к власти в 2018 г, но она отказалась присоединиться к администрации Ахмеда, обвинив ее в преследовании и маргинализации ее лидеров.

TPLF, в состав которого входит около четверти миллиона вооруженных боевиков, также участвовал в войне с Эритреей за спорную приграничную территорию в период с 1998 по 2000 гг, которая закончилась подписанием Эфиопией и Эритреей мирного соглашения.

Все эти события, и в том числе боевые действия в Эфиопии совпадают с застопоренными переговорами по строительству плотины Великого эфиопского возрождения (GERD), которые были остановлены 22 октября по просьбе Судана.

Возобновление переговоров между АРЕ, Эфиопией и Суданом в ближайшее время будет затруднено из-за вооруженного конфликта в р-не Тыграй.

Инциденты в Эфиопии происходят недалеко от строительной площадки GERD, где совсем недавно 34 человека были убиты в результате нападения на автобус в Бенишангуль-Гумузе в западной Эфиопии.

16 ноября во время своей телепрограммы “Аль-Хекая” Амр Адиб, деятель египетских проправительственных СМИ, раскритиковал вмешательство Турции в вооруженный конфликт в Эфиопии и обвинил Турцию в использовании инцидентов для сближения с Эфиопией.

16 ноября министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорили по телефону, чтобы обсудить последние события в р-не Тыграй.

Ресурсы Эфиопии ограничены. Поэтому, когда правительство Эфиопии участвует в крупномасштабной военной операции против Тыграя, это определенно повлияет на финансирование, выделенное на строительство GERD,, поскольку ресурсы страны будут направлены на финансирование войны. Гражданская война в Эфиопии будет затяжной из-за ее жестокости, и поэтому после окончания войны Эфиопия обнаружит, что не сможет финансировать строительство GERD.

13 ноября местный чиновник в районе Тыграй, Дебрецион Г. Майкл, обвинил эфиопскую армию в нанесении воздушных налетов на плотину Текезе, отключив электричество от всего региона.

Хотя правительство Эфиопии отрицает ответственность за нанесение ударов по плотине. Обстрел жизненно важных объектов, таких как плотина Текезе, ставит Эфиопию в затруднительное положение и доказывает, что GERD может стать мишенью в случае вспышки насилия в стране. АРЕ мог бы воспользоваться этим моментом в переговорах, подтвердив свое недоверие к способности Эфиопии защитить GERD.

Сегодня ООН, и все Западные и ПроЗападные СМИ, правозащитные организации обвинили Ахмеда в геноциде гражданского населения. Не смотря на Нобелевскую премию мира.

12 ноября небезызвестная Amnesty International осудила убийство десятков мирных жителей в р-не Тыграя, а ООН 13 ноября предупредила о военных преступлениях в р-не Тыграй.

На Судан негативно повлиял конфликт в Эфиопии, поскольку эфиопские беженцы наводняют его. Судан хочет, чтобы этот кризис разрешился как можно скорее, даже если бы переговоры по GERD не были бы в его интересах

16 ноября ООН сообщила, что более 25 000 эфиопов бежали от войны и направились в Судан. Странно почему не 250 000?

Тем временем, строительство GERD не остановилось из-за вооруженного конфликта, но темпы строительства в значительной степени замедлились. Правительство Эфиопии занято вооруженным конфликтом с TPLF, и оно не будет придавать значения развитию GERD. Это дает АРЕ шанс перетасовать свои переговорные карты и заручиться международной и африканской поддержкой. Гражданская война в Эфиопии будет затягиваться из-за военной мощи TPLF и настойчивого стремления правительства Эфиопии уничтожить фронт из-за страха перед расколом и дезинтеграцией в стране, что ослабит эфиопскую экономику и отрицательно скажется на ней.

17 ноября, высокопоставленная делегация из Эритреи прибыла в Каир.

18 ноября министр иностранных дел АРЕ Самех Шукри принял своего эритрейского коллегу Османа Салеха и политического советника президента Эритреи Ямани Джабра Аба во дворце Тахрир в Каире.

Ахмед Хафез, пресс-секретарь министерства иностранных дел АРЕ, заявил 18 ноября, что на встрече обсуждалась текущая ситуация на Африканском Роге и способы решения связанных с ней проблем на различных уровнях.

Шукри подчеркнул во время встречи большой интерес Каира к стабильности в регионе и его стремление следить за текущими событиями, выразив полную поддержку АРЕ всех усилий, направленных на укрепление мира и безопасности в этом регионе, что является одной из основ региональной и континентальной безопасности.

Делегация посетила исторического союзника Эритреи, Каир, чтобы запросить поддержку и помощь и проинформировать его о развитии конфликта на местах после того, как TPLF бомбил столицу Эритреи Асмэру и аэропорт 14 ноября.

Эфиопский конфликт был встречен молчанием поначалу на официальном уровне АРЕ, но египетские СМИ, близкие к правительству, раскритиковали поведение лауреата Нобелевской премии мира Эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда за разжигание конфликта в его стране. Если проще, то АРЕ делает вид, что он не причем. Временно – возможно.

TPLF обвиняет Эритрею в участии с эфиопской армией в продолжающейся военной операции в регионе, поскольку Ахмед поддерживает хорошие отношения с президентом Эритреи Исайяс Афеворком с момента подписания мирного соглашения между ними 2018 г, за которое Ахмед получил Нобелевскую премию мира.

В то же время АРЕ имеет тесные исторические отношения с Эритреей, поскольку первая играла самую большую роль в поддержке второй в течение примерно трех десятилетий, пока Эритрея не получила “независимость” от Эфиопии в 1991 г.

Также, визит может выразить желание Эритреи координировать свои действия с АРЕ и Суданом в соответствии с новым балансом сил, ведь 14 ноября египетская и суданская армии начали впервые проводить совместные воздушные маневры. Авиабаза Халафалла в Мерове и продлились они до 26 ноября. Однако можно попробовать исключить возможность оказания АРЕ военной поддержки Эритрее в конфликте, учитывая традиционную историческую политику АРЕ по дистанцированию от межэтнических конфликтов в Африке. Но, опять же, Эритрея, может вполне себе выполнять роль посредника между АРЕ и Эфиопией по дипломатическим переговорам.

Сегодня ПостБаширский Судан стоит на распутье. Есть общие проблемы для национальной безопасности АРЕ и Судана. АРЕ – страна, которая больше всего озабочена стабильностью и безопасностью Судана, потому что он является неотъемлемой частью национальной безопасности АРЕ. Нестабильность в Судане станет бременем для национальной безопасности АРЕ. Вот почему Каир стремится следить за политическим процессом в Судане и поддерживать все возможности для мира и стабильности, а также расширять сотрудничество на военном уровне между обеими странами. Больше всего АРЕ беспокоил тот факт, что Башир предоставил Турции плацдарм на побережье Красного моря, когда в конце декабря 2017 г, подписал соглашение о предоставлении Турции, которая является главным противником АРЕ в более широком региональном конфликте по политическому Исламу, право построить военно-морской док для обслуживания гражданских и военных кораблей на суданском острове Суакин, выходящем на Красное море, недалеко от границы с АРЕ.

Осман Миргани, главный редактор газеты Al-Tayar, сказал, что военное сотрудничество между двумя странами является продуктом общих интересов и потребностей национальной безопасности.

Информационное агентство Судана сообщило 16 ноября, что другие военные маневры пройдут между двумя странами в конце 2020 г, а также в 2021 г.

АРЕ и Судан имеют сомнения по поводу гигантской плотины гидроэлектростанции, которую Эфиопия строит на берегу Голубого Нила, и ее графика эксплуатации, поскольку все переговоры между тремя странами провалились в течение целого десятилетия, последние переговоры прошли 4 ноября, когда АРЕ и Судан объявили об очередной неудаче в достижении соглашения с Эфиопией по методологии завершения переговоров по заполнению и эксплуатации плотины. Переговоры под эгидой Африканского союза завершились без определения даты следующего раунда.

Недавний обмен визитами между египетскими и суданскими военными руководителями, кульминацией которого стали проводимые совместные военные учения, является предупреждением для Эфиопии о том, что, если переговоры продолжат проваливаться, на столе может быть военное решение.

На фоне продолжающихся боевых действий в Тыграе 19 ноября по приглашению министра международных отношений ЮАР Наледи Пандор, которая председательствует на нынешней сессии Исполнительного совета АС, в присутствии Министерства ирригации, начался новый раунд переговоров по GERD, спонсируемых Австралийским союзом. В заявлении, сделанном после встречи, министерство ирригации Судана заявило, что Пандор просил продолжить переговоры по плотине Возрождения в новом раунде, который продлился в течение следующих 10 дней, в то время как Судан выразил оговорку в отношении приглашения, которое он считает бесполезным, и призвал к продолжению переговоров в соответствии с новой методологией, которая отводит экспертам Африканского союза большую роль в преодолении разрыва между тремя странами.

Между тем, АРЕ подчеркнул во время встречи важность возобновления переговоров для скорейшего достижения юридически обязывающего соглашения по заполнению и эксплуатации плотины Renaissance Dam, выразив свое стремление участвовать в следующем раунде переговоров.

Тем временем, АРЕ пытается воссоздать опыт Асуанской плотины, строя аналогичную плотину в Танзании. 8 ноября министр жилищного строительства АРЕ Асим аль-Газзар и министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Мохамед Шакер приняли участие в церемонии, в которой присутствовали премьер-министр Танзании Кассим Маджалива и представители Инженерного управления ВС АРЕ, Arab Contractors и Elsewedy Electric, – чтобы отметить завершение первого этапа строительства первой плотины на реке Руфиджи. После завершения отвода русла реки начались работы на главном мосту плотины.

Плотина является частью плотины Джулиус Ньерере и гидроэлектростанции, которая будет крупнейшей в Танзании.

В декабре 2018 г, правительство Танзании объявило, что крупнейшие компании АРЕ в строительном секторе – Arab Contractors и Elsewedy Electric – выиграли тендер на строительство плотины стоимостью 2,9 млрд$. Ожидается, что проект будет завершен и сдан в эксплуатацию в 2022 г.

Во время выступления на церемонии в Танзании Газзар сказал: “Правительство АРЕ считает успех этого проекта своим главным приоритетом, а президент Абдель Фаттах ас-Сиси внимательно следит за этапами его реализации.” Он отметил, что с тех пор, как Сиси передал этот проект Министерству жилищного строительства, была сформирована рабочая группа, которая будет следить за всеми деталями и этапами реализации с Arab Contractors и Elsewedy Electric и помогать преодолевать препятствия, решать любые возникающие проблемы и продвигать работу через различные этапы.

“Мы осознаем важность этого огромного национального проекта для вашей страны, потому что в предыдущие годы мы пережили почти такие же условия и столкнулись с теми же проблемами. Но благодаря политической воле и поддержке народа мы смогли преодолеть все трудности и препятствия. Мы построили Высокую плотину несколько десятилетий назад, но несколько лет назад снова столкнулись с некоторыми проблемами, а также с большими трудностями из-за дефицита электроэнергии. Однако благодаря политической воле, дальновидности и хорошему планированию, а также широкой поддержке политического руководства нам удалось преобразовать дефицит в избыток в тысячи МВт, что стало уникальным опытом, свидетелем которого стал мир. Это помогло нам выполнить беспрецедентное количество наших проектов по обслуживанию и развитию за последние шесть лет, которые полностью изменили АРЕ” – добавил Газзар.

Плотина строится на реке Руфиджи, протяженностью около 600 км, берущей начало в юго-западной Танзании и впадающей в Индийский океан, примерно в 200 км к югу от Дар-эс-Салама. Ожидается, что плотина покроет площадь около 1350 квадратных км с высотой 134 метра в бетоне. Он будет содержать девять турбин производственной мощностью 2115 МВт из расчета 235 МВт на турбину.

Официальные лица Arab Contractors и Elsewedy Electric подтвердили в заявлении Министерства жилищного строительства от 18 ноября, что изменение русла реки является одним из основных и необходимых этапов проекта для завершения строительства основного раунда плотины по частям внутри русла. Далее в заявлении говорится, что для отвода воды потребовалось проложить туннель длиной 703 м, шириной 12 м и высотой 17 м с использованием взрывного и механического оборудования. В сообщении говорится, что в общей сложности были выполнены земляные работы на 445 тысяч кубометров, а в туннели залито 45 тысяч кубометров бетона.

В заявлении также поясняется, что проект включает в себя строительство плотины на реке Руфиджи длиной 1025 м на высоте 131 м с емкостью хранения около 34 млрд кубических, а также гидроэлектростанция. Станция расположена на реке Руфиджи в заповеднике Селус в регионе Морогоро, к юго-западу от Дар-эс-Салама, торговой столицы и крупнейшего города Танзании. По словам официальных лиц, станция будет самой большой в Танзании с электрической мощностью 6 307 МВт в час в год, а произведенная энергия будет передаваться по линиям электропередачи напряжением 400 киловольт на подстанцию, где вырабатываемая электроэнергия будет интегрирована с общественная электросеть.

Проект также включает строительство четырех дополнительных плотин для формирования водохранилища, двух временных плотин перед и за основной плотиной для дренажа и отвода во время строительства основной плотины, в дополнение к водосбросу, посередине главной плотины, аварийный водосброс, туннель длиной 703 м для отвода воды из реки, три туннеля для прохода воды, необходимой для подпитки электростанции, постоянный бетонный мост и два временных моста на Река Руфиджи. Временные и постоянные дороги заасфальтированы на территории проекта, чтобы облегчить движение и соединить различные компоненты проекта, в дополнение к постоянным и временным лагерям.