 

Помпео назвал выборы в Венесуэле «подтасовкой и фальсификацией»

06.12.2020, 23:12, Новости дня

Выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», сообщил глава Госдепа США Майкл Помпео.

Он сообщил в Twitter, что «фальсификации уже произошли», и назвал «режим Мадуро» нелегитимным. По словам главы внешнеполитического ведомства США, «то, что происходит сегодня – это подтасовка и фальсификация, а не выборы», передает ТАСС.

В Венесуэле завершилось голосование на выборах в однопалатный парламент. Граждане страны выбирают 227 парламентариев. В выборах участвуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил. Как передает РИА «Новости», свыше 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.

Напомним, президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сообщил о готовности уйти в отставку в случае победы венесуэльской оппозиции на парламентских выборах. В ноябре Мадуро предложил будущему правительству США возобновить диалог.



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