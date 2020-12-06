Автоэксперты развенчали популярные мифы о Ford Scorpio I

06.12.2020, 22:52, Разное

Авто Ford Scorpio I, пришедший в 1985 году на смену Ford Granada II, отличается интересной историей создания и имеет некоторые малоизвестные факты, в которые с трудом верят даже бывшие владельцы пятидверного хэтчбека. Автоэксперты развенчали популярные мифы о модели бизнес-класса.

Разработка Scorpio началась в конце семидесятых годов – правда или миф?

Ford Scorpio I для многих 25 лет назад была своеобразным путеводителем в мир “иномарочного” комфорта и богатой комплектации. В тот период в автомобилестроении наблюдались радикальные изменения – появились модели с необычными скругленными линиями кузова. В Европе пользовалась большой популярностью Granada MkII, привлекающая автолюбителей своими гранеными формами. Однако производители предвидели, что машина через несколько лет неизбежно устареет и решили заняться созданием “железного коня”, который смог бы соответствовать современным требованиям по безопасности, дизайну и экономичности.

В 1978 году более 300 инженеров и дизайнеров взяли участие в разработке проекта под названием Greta. Одним из главных преимуществ оказалось использование при построении автомобиля компьютера. Для того, чтобы создать кузов эксперты использовали программу AutoCAD II, автоматизирующую проектирование в нескольких плоскостях одновременно.

Ford Scorpio I имел очень богатую комплектацию

Это утверждение является совсем не мифом – владельцы ранних версий автомобиля утверждали, что отделка салона была намного качественнее, чем у более поздних моделях. Европейцы могли позволить себе приобрести улучшенную версию Ghia с электроприводами стёкол, бортовым компьютером, кондиционером, электролюком, круиз-контролем, обогревом лобового стекла, кожаными сидениями с подогревом и электроприводом спинок во втором ряду.



Автомобиль не продавался на территории США и Англии

Есть мнение о “континентальности” Ford Scorpio I, поскольку изначально хэтчбек пользовался спросом в Германии, а в Англию, США или другие страны машины не поставляли. Это не совсем так. В Соединенном Королевстве топовая версия немецкого производства называлась Granada Scorpio. Белый Ford Granada, 1987 года выпуска, пришелся по вкусу самой принцессе Диане. Если говорить о США и Канаде, то здесь модель 1988 года реализовывали как Merkur Scorpio.