Стало известно, какие продукты подешевеют в 2021 году

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06.12.2020, 22:52, Разное

Глава Центра агроаналитики при федеральном Минсельхозе Дмитрий Авельцов рассказал, какие продукты подешевеют в 2021 году. Более доступными для отечественных покупателей станут хлебобулочные изделия и подсолнечное масло.
В течение нынешнего года потребительская стоимость хлеба выросла на 4-6%, в рознице цена увеличилась на 9%. Использующееся на предприятиях и заводах оборудование, электроэнергия также подорожали. Специалист считает, что в скором времени следует ожидать уменьшения давления зернового компонента на розничную стоимость хлебобулочных изделий.

В цене также упадет растительное масло. На внутреннем рынке его стоимость обусловлена мировыми показателями и климатическими условиями, необходимыми для посева и урожайности сои в Южной Америке. По словам Авельцова, временно сохранится снижение в цене свинины и мяса птицы, что связано с отправкой мясной продукции за границу. Стоимость говядины не повышается, так как спрос потребителей на продукцию высокого ценового сегмента остается низким.

Как информирует “ГлобалМСК”, нет оснований для роста в цене мороженой рыбы и сахара. Цены на сахар снижаются в течение нескольких недель благодаря поступлению сырья из нового урожая. В рамках инфляции растет цена на “молочку”, однако в 2021 году существенного подорожания молока, кефира, сметаны, сыра не предвидится.



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