 

Предложение Кравчука отключить РФ от международной платежной системы в Думе назвали провокацией

06.12.2020, 22:40, Новости дня

Депутат Государственной Думы России, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа в комментарии RT  назвал “полной глупостью” слова первого президента Украины, главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о возможном отключении РФ от международной платежной системы.

“Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе”, – сказал Чепа.

Он сказал, что РФ готовилась к возможному отключению, поэтому была создана система “Мир”.

5 декабря Кравчук заявил, что Украина предложит Западу отключить Россию от международной платежной системы, если в переговорах по Донбассу не будет подвижек.

“Если Россия не хочет договориться дипломатическим политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем”, – отметил Кравчук.

О плане Б по Донбассу в 2019 году говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в случае, если территорию Донбасса не удастся освободить в ближайшее время, жителям оккупированных территорий обеспечат возможность подождать этого на подконтрольной Киеву территории.

В мае глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывал, что Украина намерена до конца года сделать все зависящее от нее для завершения войны на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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