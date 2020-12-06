 

Убийство “отца иранской бомбы”. В Иране сообщили, что физик был убит при помощи оружия с искусственным интеллектом

06.12.2020, 22:40, Новости дня

Убитый 27 ноября в пригороде Тегерана иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был ликвидирован при помощи пулемета, оборудованного “умной спутниковой системой, использовавшей искусственный интеллект”. Об этом сегодня заявил заместитель командира Корпуса стражей исламской революции, контрадмирал Али Фадави, пишет агентство Mehr.

По его словам, у ученого было 11 охранников. Первый удар был нацелен на первую машину, где находились охранники. После этого нападавшие применили пулемет, управляемый со спутника.

Фадави отметил, что у пулемета была усовершенствованная камера, он выстрелил 13 раз. Оружие было нацелено только на Фахризаде. Его жена осталась невредимой, несмотря на то, что находилась на расстоянии нескольких сантиметров от мужа.

После полученных ранений Фахризаде умер в больнице.

Сразу же после убийства Иран обвинил в преступлении Израиль.

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли “отцом иранской бомбы” и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Летчики МиГ-21 сербского ВВС погибли в результате крушения

29.07 / СМИ: Россия распространяла дезинформацию о коронавирусе

08.07 / Россия и Китай наложили вето на продление трансграничной помощи в Сирии

01.10 / Палата представителей одобрила новые меры против принудительного труда в Китае

27.07 / Партия Порошенко обвинила Зеленского в госизмене из-за перемирия в Донбассе

29.07 / Более 200 активистов-экологов были убиты в мире в прошлом году

19.08 / Белый дом и демократы не могут договориться об ограниченном пакете экономической помощи

12.08 / Раскрыты детали ДТП под Новгородом с участием Ширвиндта

15.07 / Эпидемия COVID-19. В Бельгии за сутки впервые с начала марта нет летальных исходов

30.06 / Канал Трампа заблокировали на платформе Twitch за проявление ненависти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска