Кудрин отреагировал на стрельбу Чубайса из пушки

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06.12.2020, 22:18, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал стрельбу из пушки Анатолия Чубайса, которого назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями.

В комментариях к посту Чубайса на странице в Facebook Кудрин написал, что пушка похожа на 122 миллиметровую гаубицу Д-30. Позже он отметил, что пропустил надпись к фото. «Вам, артиллеристам, видней!», – пошутил в ответ политик.

В воскресенье Чубайс выстрелил из гаубицы Д-30 на Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, отметив таким образом назначение на новую должность.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями. В Кремле уточнили, что Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента.

Ранее президент РФ предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.



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