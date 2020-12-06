Помощник Лукашенко заявил о снижении протестной активности в Белоруссии

06.12.2020, 22:18, Новости дня

В декабре протестная активность в Белоруссии снизилась, если сравнивать ее с ситуацией, которая наблюдалась в августе, сообщил помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

По его словам, «людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет». Он объясняет это тем, что «эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит». Караев считает, что сильнейшее воздействие на ранних этапах протестов «не дало многим разобраться в ситуации», вместо собственной оценки белорусы руководствовались позицией Telegram-каналов. Сейчас же, как сообщил Караев, народ Белоруссии стал лучше разбираться в ситуации.

Он полагает, что «народ хочет, видимо, не только хлеба, но и зрелищ». Протестующие, по его словам, из-за коронавируса «лишились каких-то других зрелищ», но «не могут сформулировать, с чем не согласны». Караев заявил, что «они есть, и еще какое-то время будут». У него создается впечатление, что участники протекстов «очень хотят получить эти штрафы, сутки ареста», это «стало привычным наполнением жизни», передает ТАСС.

Он также призвал воздержаться от спекуляций на тему резонансного инцидента с гибелью минчанина Романа Бондаренко. Караев заявил: «Главным здесь является упокоение души человека. Какую-то сторону сейчас вокруг этого проявлять и снова раздувать искры не стоит никому».

Художник Бондаренко в ноябре умер в госпитале от побоев, нанесенных, по мнению оппозиции и свидетелей, переодетыми силовиками в масках или «дружинниками» президента страны Александра Лукашенко. За время протестов погибли или были убиты при странных обстоятельствах еще как минимум шесть человек. Напомним, белорусская оппозиция не признала итоги президентских выборов, на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране с августа продолжаются акции протестов. 6 декабря в Минске были задержаны более 300 участников несанкционированных акций.