 

Мнение: Молдавский тянитолкай

06.12.2020, 22:10, Разное

Около 8 тысяч человек вышли на митинг протеста в Кишиневе и потребовали отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Что интересно, на митинг людей позвала выбранный президент Молдовы Майя Санду.

Выступая на митинге Майя Санду заявила, что Игорь Додон, который пока еще остается президентом,  пытается поджечь всю страну. Он пытается спровоцировать хаос, кризис, удержать страну в международной изоляции, сделать жизнь людей еще тяжелее. Додон хочет отомстить за то, что люди не проголосовали за него. Он держится за власть, чтобы и дальше воровать, и воровать безнаказанно….

Что важно, силовики не стали разгонять или задерживать протестующих, несмотря на то, что в стране из-за коронавируса запрещены мероприятия с участием более 50 человек, а людям старше 63 лет разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами.

В общем, обстановка в Молдове накаляется. Додон  явно, не хочет уходить с политической сцены.

У Санду, которая вступит в должность главы государства 24 декабря, пока, явно, не хватает сил и возможностей, чтобы вынести Додона. Сколько может продолжаться этот политический тянитолкай, думаю, никто не знает…

Продолжаем наблюдать за Молдовой…

Источник: Ирек Муртазин



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