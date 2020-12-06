Мнение: Генеральный курс официальной русофобии

06.12.2020, 22:04, Разное

Генеральный курс официальной русофобии

Лишение одесским судом русского языка статуса регионального, коим он обладал еще со времен Януковича, демонстрирует продолжение системной политики дерусификации, которая проводится при Зеленском в том же ключе, что и при Порошенко.

В свое время «Партия регионов» фактически саботировала принятие официального двуязычия и всячески игнорировала вопрос всеукраинского референдума о двуязычии, который продвигали такие партии как КПУ, ПСПУ и прочие. Как и ряд других «пророссийских» сил до нее, «Партия регионов» так же легко наплевала на свои обещания по языковому вопросу, как это делали еще во времена Кравчука и Кучмы. На выборах, конечно, обещали решение, но на практике получался пшик, хотя были и полнота власти, и данные социологии (в том числе и зарубежной), и общественный запрос.

Чтобы не решать вопрос по существу, был принят половинчатый закон Колесниченко, который фактически закреплял неполноценный статус русского языка как регионального, при том, что это был язык, на котором в повседневной жизни предпочитало говорить более 80% населения Украины. «Партия регионов» это проигнорировала, поставив русский язык в ограниченное и подчиненное положение, да и то, только в ряде областей. Так что, когда сегодня бывшие функционеры режима Януковича и члены «Партии регионов» лицемерно критикуют политику дерусификации, стоит помнить, что они также приложили к ней руку, создав предпосылки для последующей сегрегации по языковому признаку.

Ну а после государственного переворота началось открытое наступление на русский язык в русле «предложений» Тягнибока и Фарион (которые одно время пытались выдавать за фейки российской пропаганды). Это привело к восстаниям в Крыму и на Донбассе и ликвидации прежних границ Украины, но не остановило тот курс, который начали проводить сразу после захвата власти в Киеве, что лучше прочего говорит о том, что Тягнибок и Фарион лишь озвучивали то, что уже давно планировалось.

Отмена региональных статусов русского языка в рамках ликвидации последствий «закона Колесниченко» является частью системной политики, куда входит исключение русского языка из образовательного процесса в школах и ВУЗах, выдавливание русского языка с радио и ТВ, запрет на русский язык в чиновной среде, блокировка российских социальных сетей, запрет большинства советских и российских фильмов и книг и т.д. и т.п. Данная политика идентична той, которая проводилась и проводится в Прибалтике, просто теперь она масштабирована на большую территорию и более значительные массы населения. Задача вполне понятная – ликвидировать культурно-лингвистические и исторические основания для любых попыток восстановления российского влияния на Украине. Эта политика не нова, и началась она отнюдь не в 2014-м году. Корни ее уходят во времена развала СССР и начало 90-х. Просто раньше она шла подспудно, прикрываясь различными фиговыми листочками, но после 2014-го года нужда скрывать очевидное отпала, и поэтому курс на уничтожение русского языка на Украине проводится вполне открыто, при полной поддержке «свидомой интеллигенции» и «цивилизованного Запада». Замена Порошенко на Зеленского тут ничего не меняет, потому что это часть длительного процесса, где Порошенко и Зеленский – лишь винтики системной антироссийской и русофобской политики.

Поэтому, уже традиционно наплевав на избирателей, очередной «выразитель чаяний Юго-Востока» покрывает кампанию дерусификации, которая полностью соответствует тем тезисам, которые озвучивали Тягнибок и Фарион. Дело ведь не только и не столько в словах, а, прежде всего, в делах. Спустя 1,5 года после инаугурации Зеленского уже давно развеялись все иллюзии тех, кто призывал за него голосовать, потому что «он лучше Порошенко». На деле это очередной обмен шила на мыло, и те, кто в 2019-м году призывал голосовать за Зеленского или агитировал за него, либо уже покаялись, либо стыдливо помалкивают на тему поддержки того, кто продолжает политику Порошенко.

В итоге, языковые законы продолжают действовать, укореняя правоприменительную практику, а немногие оставшиеся сдерживающие механизмы постепенно, но последовательно ликвидируются.

Можно также отметить, что языковой вопрос, как причина ухода Донбасса и Крыма, в своем развитии показывает, насколько правильным был выбор крымчан и жителей Донбасса, которые еще в 2014-м году ясно понимали, что попытки запрета русского языка – это не фигура речи, а угроза самого ближайшего будущего. Последующие действия украинской хунты лишь подтвердили их правоту, и чем дольше тянется война на Донбассе, тем больше фактических свидетельств их правоты. Причем надежды некоторых кругов в Москве, что Украина одумается и вернется к более рациональной политике, оказались тщетными, что является продолжением все тех же ошибок, которые совершались еще до Евромайдана на украинском направлении.

Разумеется, можно говорить, что Зеленский уже пожал плоды своей политики, копирующей политику Порошенко. Да, рейтинги Зеленского и «Слуги народа» валятся, и он, очевидно, следует по пути Ющенко и его крутого пике. Но те круги, которые его приводили к власти, прекрасно это переживут, так как на смену Зеленскому придет очередная олигархическая петрушка, которая ни в коем случае не будет перечить тому генеральному русофобскому курсу, который проводится на Украине.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/generalnyy-kurs-ofitsialnoy-rusofobii/ – цинк