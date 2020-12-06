Отбивной Рунет

06.12.2020, 21:50, Разное

Российское интернет-пространство стало территорией насилия, а Росгвардия — его главным трендсеттером.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Стример Стас Решетников, известный как Reeflay, взят под арест после того, как в его прямом эфире погибла девушка. Решетников «ради хайпа» выгнал свою подругу на мороз в нижнем белье, процесс комментировали сотни зрителей, после чего она скончалась. За несколько месяцев до этого другой видеоблогер в прямом эфире сломал приглашенной на стрим девушке нос. Феминистки справедливо отмечают, что во всем этом есть некоторая тенденция: эти блогеры ведут себя как «настоящие мужчины», демонстрируя свой специфически понятый статус и успех.

Независимые медиа несколько раз писали о феномене так называемых треш-стримов. Это когда молодые люди транслируют в интернет то, чем они умеют заниматься, и надеются привлечь к себе внимание: избивают тех, кто готов терпеть побои, заставляют людей поедать нечистоты, унижают. Представители старшего поколения тоже, вероятно, не без основания найдут в этом еще одно свидетельство деградации нашей молодежи. Можно подумать и о социальных причинах явления: работы в РФ за пределами Садового кольца становится все меньше, так что у молодых людей есть несколько карьерных перспектив.

Кто-то работает кладменом, другие идут в «вебкам», а для самых амбициозных остается хайп в интернете,

устроить который можно буквально из ничего, если быть не слишком брезгливым. Успешные треш-блогеры делают хорошую карьеру и со временем перебираются в Москву. Так теперь устроены пресловутые социальные лифты, о необходимости которых так долго говорили единороссы.

Но культура насилия, на которой зарабатывают люди вроде блогера Решетникова, кажется, имеет более широкие политические и даже государственнические корни. Иначе о подобных событиях стоило бы упоминать разве что в криминальной хронике.

Премию Рунета за вклад в развитие российского сегмента Сети в 2020 году получила Росгвардия — официально ее наградили за некий вклад в развитие информационных технологий и эффективную связь с обществом. Это та самая организация, официальной задачей которой является охрана властей от граждан. Ее сотрудники при необходимости не стесняются орудовать дубинками против безоружных участников мирных митингов. Вероятно, именно через соприкосновение дубинки омоновца с головой гражданина каким-то особым образом развивается Рунет: об этой метафизической связи нужно спросить организатора премии из РАЭК (Ассоциации электронных коммуникаций).

Десять лет назад премию получали, например, русская служба Би-би-си, Ozon и российская Википедия, но времена изменились. РАЭК даже можно понять: к концу 2020 года каждому нужен влиятельный друг в компетентных органах, чтобы чего не вышло.

Но в премии за вклад ведомства Золотова в искусство электронных коммуникаций можно увидеть закономерный итог развития IT-отрасли в России.

Во-первых, силовики становятся основными «инноваторами» и «трендсеттерами».

Во-вторых, полицейское насилие в глазах представителей отрасли, объединенных в РАЭК, больше не является чем-то ненормальным. Избили людей, а потом посадили политзеков по московскому делу? Значит, так надо было — в высших государственных целях. Когда от отрасли потребуют политической слежки за гражданами, она с учетом исторического момента вряд ли найдет в себе силы отказаться.

И если премию Рунета дают тем, кто избивает граждан, стоит ли удивляться тому, что сделал ради внимания своей аудитории Стас Решетников?

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики