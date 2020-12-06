 

В Киевской области потерпел крушение самолет

06.12.2020, 21:46, Новости дня

6 декабря около 14.00 недалеко от села Гоголев Киевской области потерпел крушение самолет. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

“Установлено, что в результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их  доставили в больницу для оказания медицинской помощи”, – отмечено в сообщении.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и медики. Предварительные причины падения самолета в полиции не сообщили.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / Дополнительные силы российских спасателей прибыли в Карабах

09.09 / НТВ анонсировал расследование о подготовке российских муниципальных депутатов Госдепом

04.10 / Медики из Франции прибыли в Нагорный Карабах

23.09 / Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

30.11 / Европейский суд по правам человека объединил иски Украины и Нидерландов к России

06.07 / Фотографы не поверили модели, заявившей об изнасиловании

08.07 / Канье Уэст раскрыл подробности будущей избирательной кампании

11.07 / Борис Джонсон даст бой рекламе нездоровой пищи — коронавирус заставил

17.10 / Украинские дипломаты отреагировали на обстрел Гянджи

21.10 / Госдума одобрила проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска