 

В сторону оккупированной Горловки запустили украинский флаг

06.12.2020, 21:46, Новости дня

Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, в направлении оккупированной Горловки запустили большой флаг Украины. Видео обнародовано на странице в Facebook оперативно-тактической группировки “Север”. Флаг запустили с помощью воздушных шаров с гелием. 

https://www.facebook.com/otupivnich/videos/793827384531275/

Волонтер Влад Иванов в своем Facebook рассказал, что боевики пытались сбить флаг, стреляя по шарам.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2832426130376067&id=100008261223274

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Москалькова выразила надежду на амнистию россиян после выборов в США

13.08 / Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР»

26.10 / Экс-мэра Риги Ушакова захотели лишить иммунитета

18.10 / Убийство профессора истории во Франции. Полиция задержала 11 подозреваемых

13.10 / В 2022 году стартует российско-европейская марсианская миссия

02.08 / Полиция Австралии раскрыла наркосиндикат после крушения перегруженного кокаином самолета

06.11 / ФАС пригрозила Google штрафом за нарушение закона о рекламе

28.08 / В ЕАО начали ремонтировать пожарно-спасательные части

02.12 / “Мы успели соскучиться”. Ткаченко призвал украинцев на выходных посетить учреждения культуры

16.09 / ВТО: введя пошлины против Китая, США нарушили нормы международной торговли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска