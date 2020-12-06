Мнение: Сборище порядочных людей….

06.12.2020, 21:16, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

24 ноября 2010 года (среда)

Александр Ф. наконец-то освободился по УДО. Совершенно безобидный арестант, ставший жертвой палочной системы ментов и непорядочности… родного брата. Саня был, мягко говоря, не трезв, когда взял машину брата покататься. Взял с разрешения брата, который сам дал ему ключи. Остановили гаишники. За передачу права управления автомобиля человеку без прав брату грозило лишение своих прав. Но менты оказались добрыми, подсказали брату:

-Напиши заяву об угоне, а потом отзовешь свое заявление, и дело будет закрыто.

Предупредить его о том, что угон – это преступление частно–публичного обвинения и отзыв заявления не является основанием для прекращения уголовного преследования, естественно, «забыли». И получил Саня два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

За несколько дней до того, как подать ходатайство об УДО (повторное, по первому еще в декабре прошлого года отказали), Саню перевели из Дигитли в Менделеевск. А ведь обещали, что администрация поддержит. Парень был ниже воды тише травы, пахал как проклятый на тракторе…. Обманули! Да и почему бы не обмануть? А сейчас обстановка изменилась. Потому что посевная завершилась. А до уборочной страды придут новые Cани.

Едва приехав в Менделеевск, Саня Ф. все-таки подал ходатайство об УДО. Произошло это в конце июня. Почти пять месяцев ходатайство провалялось в спецчасти (хотя по УИК администрация обязана направить ходатайство в суд в течение десяти суток.). Вчера суд рассмотрел ходатайство и сегодня парня освободили. Давно пора! Отсидеть год и девять месяцев за преступление, которого не совершал, и выйти за три месяца до звонка… хоть какое-то утешение.

***

Два Александра из Чистополя «ушли в бега». У обоих – плющевые приговоры. Один сидит за самоуправство (пришел, якобы, требовать деньги, которые потерпевший должен был заплатить ему по решению суда). Надзорку подготовил, уже ушла. Второй – по редко применяющейся статье «спаивание несовершеннолетнего».

Ребят отправили работать в Менделеевск. Там они, видимо, выпили пива. А пьяные – это совершенно другие люди, им море – по колено. Алкоголь, похоже, обострил ощущение несправедливости мироустройства. Вот они и подались в бега.

А организатором «пьяного загула» фактически можно назвать сержанта Кирилова. Зная, что пацаны не прочь выпить, он отправил их на работу в город, где возможность заложить за воротник, что называется, поджидает за каждым углом. А почему Виталий Кирилов отправил их в город? Потому что сами попросили. Почему не смог отказать? Потому что стал заложником этих арестантов после того как взял с одного из них 1000 рублей за то, чтобы «не заметить», что тот… пьян. Произошло это недели две назад.

***

Худайбергенов, 62-летний гражданин Узбекистана приболел, говорит, что застудил почки. Никогда и никому он не расскажет, что почки ему «застудил» один из сотрудников. После того как начальник колонии обнаружил, что Худайбергенов готовит еду в будке КПП, где он работает.

Такой уж он (Худайбергенов) порядочный человек. И вообще, колония-поселение – сборище чрезвычайно порядочных людей, безропотно подчиняющихся и принимающих, как должное, порядки, установленные в колонии. Порядки, не имеющие абсолютно никакого отношения к исправлению в целом, и к УИК в частности.

25 ноября 2010 года (четверг)

Беглецы нашлись. Саня П. был обнаружен операми в одном из Менделеевских притонов. Саня Ч. пришел сам. Оба, мягко говоря, были не трезвы. Обоих отправили в ШИЗО, откуда их повезут в суд, на перережим. Понятное дело, что о побеге на суде не будет сказано ни слова, администрация колонии проявит гуманность и перережим оформят за «отказ от работы». И это притом, что у пацанов – золотые руки. До побега они успели сделать превосходный ремонт в кинологическом классе в питомнике собак и построить гараж в Менделеевске одному из друзей начальника колонии.

Фотография отсюда