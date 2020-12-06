Эксперты конкурса «Мастера гостеприимства» назвали интересные места для встречи Нового года в России

06.12.2020, 21:04, Разное

Интересные места для встречи Нового года назвали эксперты всероссийского конкурса в туристической сфере «Мастера гостеприимства». С 17 ноября дан старт уже второму сезону состязаний, цель которых – поиск лучших авторских проектов и управленцев в сфере туризма и гостеприимства.

Руководитель профессионального конкурса «Мастера гостеприимства», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», Евгений Малыгин предлагает поехать в Калужскую, Вологодскую или Калининградскую области. Калуга в этом году стала новогодней столицей России, приняв эстафету у Рязани. Город будет оформлен в стиле ретрофутуризма, так как исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. Калуга приглашает в гости к Снежной королеве и в горнолыжный комплекс «Квань» европейского уровня на берегу Оки.

Вологодская область ждет тех, кто желает побывать в Великом Устюге и встретиться с Дедом Морозом. А еще здесь стоит посмотреть на Вологодский кремль, сходить в Музей кружева. Калининград привлекает праздничными гуляниями – смешением русского и немецкого, жареными каштанами, марципанами и, конечно, прогулками у моря в поисках янтаря.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, советует отправиться на Камчатку, Кавминводы или Байкал. Кавминводы позволят совместить приятное с полезным – отдохнуть и поправить здоровье в многочисленных санаториях. Здесь можно попить разного вида минеральной воды, искупаться в термах, съездить на экскурсии и познакомиться с бытом терцев, а то и отправиться в горы на Домбай и Архыз.

Поездка на Камчатку поразит путешествием к вулканам, которых здесь более трех десятков, горячим источникам и возможностью погулять по берегу Тихого океана. Байкал зимой – это катание на собачьих упряжках, прозрачный лед, бурятские легенды и поверья. А еще ретропоезд, на котором можно проехать по старой железной дороге по побережью озера.

Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества, пояснил о Башкирии – российской Швейцарии. Ее зимняя изюминка – горнолыжные курорты Банное и Абзаково, уникальные природные территории. Псковская область поразит древними монастырями и исторической архитектурой: в Пскове из сорока храмов десять – памятники ЮНЕСКО. А в Северную Осетию-Аланию стоит поехать, чтобы увидеть красивые горные ущелья, горные поселения, древние храмы, крепости, тысячелетние ледники и многое другое.