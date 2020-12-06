 

В Кишиневе тысячи человек вышли на акцию с требованием отставки правительства

06.12.2020, 20:56, Разное

В Кишиневе несколько тысяч человек вышли на акцию за отставку правительства и проведение досрочных парламентских выборов. Об этом «Новой газете» сообщили очевидцы.

По их словам, в акции участвуют как минимум шесть тысяч человек. Среди участников — лидер проевропейской оппозиционной «Партии действия и солидарности» Майя Санду, победившая на прошедших выборах. Она, в частности, потребовала отставки премьер-министра страны Иона Кику, отмечает Sputnik Moldova.

Фото: специально для «Новой»Силовики со спецснаряжением перекрыли подступы к зданию правительства Молдовы. Они попросили протестующих вести себя «мирно и цивилизованно», о задержанных сейчас не сообщается.Фото: специально для «Новой»

На этой неделе парламент Молдовы ограничил полномочия президента и перевел Службу информации и безопасности в свое подчинение. Инициатором выступила «Партия Социалистов», которая поддерживает Додона, Санду же была против этого.

Лидер проевропейской оппозиционной «Партии действия и солидарности» на прошедшем в середине ноября втором туре выборов набрала 57,75% голосов, Додон — 42,25%. Последний занимает пост президента Молдовы с 2016 года и считается сторонником тесных связей с Россией.

Санду, сторонница евроинтеграции, в 2012–2015 годах занимала пост министра просвещения, а с июня по ноябрь 2019 года она была премьер-министром Молдовы. Она выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск и предложила заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоенных вывести можно, но как быть с «Шерифом»? Новый президент Молдовы предлагает Москве комплексно решать проблему Приднестровья

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Телеканал “Россия 1” объявил о показе сериала “Березка” с Михаилом Ефремовым и Лидией Вележевой

21.08 / Мнение: Африканский век, репарации от колонизаторов и пузырь технокомпаний

17.07 / Водитель грубо выставил из автобуса пожилого пассажира и попал на видео

15.07 / Передумал: Канье Уэст решил не баллотироваться в президенты США

20.11 / Скандалы: «Скелеты в шкафу» от новых министров

24.06 / Розовые волосы и нездоровая худоба: что стало с Васильевой после болезни

07.11 / Мнение: Ядерный джихад против “Шарли”

09.11 / Пациенты с COVID-19 смогут лечиться дома при наличии отдельной комнаты — Минздрав

04.09 / Дьявол из Нью-Джерси

04.09 / «Заболел при невыясненных обстоятельствах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска