Кипр выдал России экс-чиновника, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн

06.12.2020, 20:52, Новости дня

Власти Кипра выдали России бывшего советника руководителя Росрыболовства Юрия Хохлова, который на родине обвиняется в мошенничестве на $7 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

“По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова”, – говорится в сообщении.

Экс-чиновника обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, Хохлов пытался за взятку продать должности в Росрыболовстве. При задержании он отказался от предложенных денег и назвал себя жертвой провокации с участием актеров.

В 2018 году суд приговорил четверых фигурантов этого дела к срокам от трех до четырех лет колонии. Сам Хохлов уехал в Литву.