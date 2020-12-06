 

Сын Королевской владеет криптовалютой на $23 млн

06.12.2020, 20:52, Новости дня

19-летний сын народных депутатов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислав Солод в 2019 году задекларировал 185 тыс. единиц криптовалюты Monero, которая была куплена 3 декабря 2015 года. Об этом свидетельствуют данные декларации Ростислава Солода.

“Стоимость приобретения криптовалюты на дату последней операции 1 млн 622 тыс. 622 грн”, – отмечено в декларации. 

По информации НВ, в декабре 2015 года курс Monero составлял $0,5, сейчас это значение подскочило до $128. В январе 2018-го курс криптовалюты составлял $420 за единицу. По данным издания, актуальная стоимость криптовалюты, которой владеет Ростислав Солод, $23,7 млн.

Сын нардепов также задекларировал 5 млн грн наличными, квартиру в Киеве площадью 270,6 кв м, авомобиль Range  Rover  2013 года, Mercedes-Benz Viano 2013 года, земельный участок в Луганской области (155 кв. м), офис в Луганске (545,2 кв. м).

Monero – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций. Криптовалюта появилась 18 апреля 2014 года 

Ростислав Солод стал депутатом от ОПЗЖ в Краматорском городском совете. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / В РФ зафиксировано 5 тыс. 189 случаев коронавируса

11.08 / В Беларуси сегодня ожидается новый протест. На крышах домов разместили снайперов, по улицам ездит спецтехника

23.11 / В РФ все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

06.12 / Первый мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроют в Николаеве – главный санврач Ляшко

22.09 / В Кремле ответили Навальному на требование вернуть одежду

09.10 / Российский блогер получил ранение при обстреле храма в Карабахе

30.08 / Тихановская назвала условие для переговоров с властями Белоруссии

04.09 / Дроны установили рекорд в ночном небе над Петербургом

17.08 / Сакварелидзе: Рябошапка своими заявлениями после отставки очень сильно помог Порошенко

31.07 / В номере турбазы в Алтайском крае нашли тела четырех человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска