Личное: “Во всем остальном проблем нет”

06.12.2020, 20:32, Разное

Еще одну разберем и потом итог подведем, по рапанам и нерыбам.

verlone_gedanke

Здравствуйте, Эволюция

Читаю Ваш блог уже год. Раньше казалось, что удалось поправить границы и стать рыбой, но теперь понимаю, что я все тот же рапан с нулевой эмпатией, который смотрит на ситуацию уже долгое время и в упор не видит таракан это га стене, или узор на обоях.

(Ученица сыпет штампами и моими цитатами без кавычек. “Нулевая эмпатия!” “в упор не вижу!” и не собирается в себе ничего исправлять. Она думает, что “таракан или узор” – это про ситуацию, а не про ее баги. И пишет письмо, чтобы ей рассказали, бежать роняя тапки или погодить. Ученицы, перестаньте употреблять в письмах выражения из моего блога, ваша СЗ от этого падает сразу до отрицательных величин и для меня, и для комментаторов, и для читателей. Пишите своими словами. Вы и с партнерами так же тупите и так же выворачиваете их слова, это ваша самая главная беда)

Мне 26 лет, выглядела всегда средне, сейчас качнула имидж, похудела, стало получше. Обеспечиваю себя сама, квартиру подарили родители, есть сын от первого брака 5 лет.

Окончательно запуталась в ситуации с молодым человеком. Вместе мы уже больше года. Вроде бы все неплохо, друзья считают нас отличной парой. Он добрый, щедрый, много времени уделяет моему сыну. Ко мне у него никогда не было претензий ни в чем. Если что-то делаю для него, благодарен. Если не делаю, слова не скажет. У меня раньше было претензий вагон : в основном на почве ревности( мы были знакомы до того, как начали встречаться и у него на тот момент было одновременно по 2-3 девушки). Он обижался за недоверие и выносы мозга, мы ругались пару раз. Один раз я, роняя тапки, “разошлась” с ним на три недели. После этого сама же пинганула и мы опять вместе. За эти три недели много обдумала, успокоилась и отношения наладились.

(Объясните ей, почему пингануть может только плюс в дисбалансе, а минус не может)

И все бы хорошо, если б не одно огромное НО – вместе он жить не хочет.

Разговоры о сожительстве я не заводила – щипцевать не хотелось совсем. Тем более мы видимся каждый день, в тёплый период все выходные у него в домике за городом.

(Автор, никакого замужества вам не грозит. Щипцуете вы все время, считаете в экселе, паровозите, поэтому динамика отрицательная и здесь и в других отношениях будет)

А потом в какой-то сссоре он сказал, что мол если что, то жить вместе он не готов. Любит меня, привыкает потихоньку и очень хочет семью, но позже. А пока что он привык жить один, не готов быть 24/7 паинькой рядом со мной и что вообще у него есть опыт 3 предыдущих браков, когда он начинал жить с женщинами не по желанию, а потому что нужно было. И ничем хорошим это не заканчивалось. Человек он одиночный по натуре, с друзьями видится раз в месяц, проводит свободное время только со мной, потому что очень любит, но ему нужно бывать одному. Тему мы замяли.

(Она описывает разговор так, что видны размеры и ее короны, и ее шкатулки, и ее щипцов. Опишите)

Прошло уже 2 месяца, но мне до ужаса неприятно. Такое ощущение, что он тем разговором открыл ящик Пандоры. Раньше я просто тихонько подумывала о семье, а теперь меня прямо штормит от понимания того, что меня женой не видят и прямо об этом говорят.

(Она пишет, что раньше она выносила мозг, потом наладилось, но теперь ее все время штормит. То есть было плохо, стало хуже, но рапанам всегда мерещится положительная динамика)

Хотя во всем остальном проблем нет. Он стал моего малого своим сыном называть, помогает дома делать ремонт, причем сам предложил, мол ребёнку пора делать свою комнату. Планирует что-то, советуется. Я тоже очень стараюсь быть опорой и поддерживать. На работу обед пару раз в неделю, что-то из одежды куплю. Но у меня стойкое ощущение, что выгляжу я смешно со всеми этими обедами и играми в семейную жизнь, потому что кроме меня это никому не нужно.

(Она считает, что делать ответные вложения нужно, если можешь затащить в брак)

Расставатся не хочу. Но очень хочется увидеть истинное положение вещей и понять – еще просто не время для онегина для чего-то большего или он не хочет ничего серьёзного именно со мной?

(Ученица называет онегиным парня, у которого были две-три девушки одновременно и три брака)

Как мне успокоить эту жесть в голове? Шатает, как березку на ветру. От “мы такая хорошая пара, у нас все выйдет” до “нахрен я ему не сдалась”

Очень надеюсь, что повезёт на разбор. Спасибо за Ваш блог.