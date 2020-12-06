Дополнительные силы российских спасателей прибыли в Карабах

06.12.2020, 20:30, Новости дня

Дополнительные силы и средства сотрудников МЧС РФ прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты МЧС России, направленные сегодня из Москвы для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли в Степанакерт. С завтрашнего дня они приступят к выполнению задач гуманитарной миссии», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В составе прибывших кинологи, пиротехники и горноспасатели Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС, связисты Рузского Центра обеспечения пунктов управления, специалисты Ногинского спасательного центра и психологи. Вместе с ними прибыли автобусы, техника и оборудование.

Одновременно с этим в Карабах доставлено четыре тонны мебели в качестве гуманитарной помощи. Всего за время работы МЧС РФ на территории непризнанной республики было распределено 65 тонн помощи, по большей части стройматериалов.

Напомним, сообщалось, что МЧС РФ направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей из 75 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.

Глава Минздрава РФ заявил о готовности направить в Нагорный Карабах специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий.