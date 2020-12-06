Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили

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06.12.2020, 20:30, Новости дня

Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,1 располагался в 113 километрах к востоку от города Икике в области Тарапака, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 16.47 по времени UTC (19.47 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 102 километра, передает РИА «Новости».

Накануне в районе турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек.



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