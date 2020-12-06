Мнение: Выборы в Венесуэле

06.12.2020, 20:16, Разное

В Венесуэле сегодня проходят выборы в Национальную Ассамблею страны. США и их подпевали еще до выборов объявили их "недемократическими".

Американская марионетка Гуайдо призвал своих немногочисленных сторонников бойкотировать выборы. В итоге, часть оппозиционеров будут голосовать, часть не будут. Идеальная ситуация для чавистов.

Мадуро еще до выборов объявил, что если выборы будут проиграны, то он готов уйти в отставку. Впрочем, учитывая результаты соц.опросов и раздробленность оппозиции, это крайне маловероятный вариант. Заявления Мадуро скорее призваны мобилизовать избирателей чавистов, чтобы получить необходимое большинство и восстановить полный контроль чавистов над Национальной Ассамблеей. В определенной степени, текущее голосование это своеобразный плебисцит о доверии ко всему курсу чавистов. То, что часть оппозиции бойкотирует выборы, облегчает достижение цели.

Разумеется, в победе чавистов на выборах заинтересованы Китай, Россия и Куба, так как это позволит окончательно стабилизировать ситуацию и подорвать позиции тех сил, которые в том или иной мере поддерживали попытки свержения Мадуро.

Уже на следующей неделе Гуайдо станет полностью токсичным чемоданом без ручки, лишившись даже видимости легитимности.

Среди многочисленных иностранных наблюдателей, в Венесуэлу заехал и Эво Моралес, который не так давно триумфально вернулся в Боливию.

В Венесуэлу Моралес приехал поддержать свою друга Мадуро.



Еще интересные наблюдатели на выборах. Элайджа Магье и Макс Блюменталь вместе с министром иностранных дел Венесуэлы Арреасой.