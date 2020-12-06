 

Мнение: Выборы в Венесуэле

06.12.2020, 20:16, Разное

В Венесуэле сегодня проходят выборы в Национальную Ассамблею страны. США и их подпевали еще до выборов объявили их "недемократическими".
Американская марионетка Гуайдо призвал своих немногочисленных сторонников бойкотировать выборы. В итоге, часть оппозиционеров будут голосовать, часть не будут. Идеальная ситуация для чавистов.
Мадуро еще до выборов объявил, что если выборы будут проиграны, то он готов уйти в отставку. Впрочем, учитывая результаты соц.опросов и раздробленность оппозиции, это крайне маловероятный вариант. Заявления Мадуро скорее призваны мобилизовать избирателей чавистов, чтобы получить необходимое большинство и восстановить полный контроль чавистов над Национальной Ассамблеей. В определенной степени, текущее голосование это своеобразный плебисцит о доверии ко всему курсу чавистов. То, что часть оппозиции бойкотирует выборы, облегчает достижение цели.
Разумеется, в победе чавистов на выборах заинтересованы Китай, Россия и Куба, так как это позволит окончательно стабилизировать ситуацию и подорвать позиции тех сил, которые в том или иной мере поддерживали попытки свержения Мадуро.
Уже на следующей неделе Гуайдо станет полностью токсичным чемоданом без ручки, лишившись даже видимости легитимности.

Среди многочисленных иностранных наблюдателей, в Венесуэлу заехал и Эво Моралес, который не так давно триумфально вернулся в Боливию.
В Венесуэлу Моралес приехал поддержать свою друга Мадуро.


Еще интересные наблюдатели на выборах. Элайджа Магье и Макс Блюменталь вместе с министром иностранных дел Венесуэлы Арреасой.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / СМИ: в Иране убили ученого, который мог руководить ядерной программой

13.09 / Мнение: “Бесполезное образование”

31.08 / В платье Zara и в отличном настроении: Кейт Миддлтон устроила видеочат с членами жюри своего фотоконкурса

30.11 / Погибли минимум трое

18.09 / Кровожадины

10.08 / За свою жизнь Шэрон Стоун трижды избегала смерти

14.10 / Скандалы: Кто сломал океан?

30.08 / Учёные разработали метод, позволяющий контролировать работу сердца в домашних условиях

26.10 / Как воспаленные десны могут вызывать другие болезни, в т.ч. тяжелое течение COVID-19

29.11 / В действиях краснодарских казаков, заставлявших прохожих целовать крест ради победы над пандемией, не нашли состава преступления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска