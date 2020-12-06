“Перенеслась в свою юность”: Анфиса Чехова впечатлила подписчиков новым имиджем

06.12.2020, 20:10, Разное

Популярная телеведущая Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram серию фотоснимков, на которых предстала с новым для подписчиков имиджем, реализованном в изменении прически. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

Как объяснила красавица, идея изменить прическу у неё присутствовала довольно давно, однако до поры до времени её отговаривала от этого поступка парикмахер. В конечном же итоге мастер сдалась, и в опубликованном фотоколлаже Анфиса Чехова позирует уже с каре. Стоит отметить, что стремление несколько сменить образ ведущая связала еще и с предновогодним настроением, подсказывающим ей мысль о расставании с прошлым. “Такие короткие волосы у меня были ровно 20 лет назад, в 2000 году. Сейчас, как будто на Машине Времени, перенеслась в свою юность”, – резюмировала телезвезда. Завершая откровения, она поинтересовалась у подписчиков их мнением касательно новой прически.

Стоит отметить, что фолловеры по разному восприняли преображение Чеховой. Некоторые из посетителей микроблога посетовали на то, что в угоду смене имиджа ведущая пожертвовала большим количеством волос, которые они считают очень красивыми. Большинство же поклонников с энтузиазмом восприняло перемену во внешности любимицы и согласилось с ней в том, что хозяйка аккаунта существенно помолодела визуально. К слову, несколько подписчиков с удивлением отметили, что теперь Анфиса Чехова стала походить на известную певицу Ольгу Бузову. За пару часов публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.