“Милый Санта”: Оксана Самойлова умилила подписчиков снимком своего сына

06.12.2020, 20:10, Разное

Популярная модель и инста-блогер Оксана Самойлова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором запечатлен её сын Давид в новогоднем костюме. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы от подписчиков.

На опубликованной фотографии малыш позирует в костюме Санта Клауса на фоне маленькой новогодней елки и новогодних подарков. Снимок красавица сопроводила откровениями, в которых пояснила об открытии сезона праздничных фото. Самойлова упомянула, что её семья уже начала наряжать новогодний аксессуар и анонсировала серию соответствующих публикаций. “Надеюсь, этот милый Санта подарит вам капельку новогоднего настроения”, – так завершила пост модель.

Фото жизнерадостного ребенка вызвало у фолловеров массу восторга. Поклонники оставили под снимком большое количество сентиментальных комментариев, пожелав любимице веселых праздников. Стоит отметить, что всего за несколько часов публикация набрала более миллиона “лайков”.