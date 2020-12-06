Исследователи обнаружили новый способ защиты мозга после травм на фоне нарушений сна

06.12.2020, 20:10, Разное

Эксперты Испании, Швеции, Италии и РФ обнаружили новый метод защиты мозга после черепно-мозговой травмы на фоне нарушений сна. Результаты опыта опубликовали в издании Progress in Brain Research.

Ученые выяснили, какие белки и гормоны воздействуют на нейродегенеративные процессы. Появилась возможность понять способ их восполнения через доставку препаратов благодаря нанокристаллам двуокиси титана. Такой метод поможет защищать нейроны мозга и уменьшить масштаб когнитивной дисфункции – потери полученных знаний, навыков и неосуществимости приобретения новых.

Нарушения в работе мозга, о которых говорится в работе, случаются у тех, кто участвовал в военных операциях, в период которых невозможно иметь полноценный сон. В таком положении даже легкое травмирование головы приводит к негативным последствиям. Похожие проблемы часто можно встретить у людей среднего возраста с болезнями ЦНС и имеющими нарушения кровообращения в мозге. В группу риска вошли и рабочие ночных смен.