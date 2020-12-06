Мнение: Диктант с фигой в кармане, медиатоталитаризм в США и честный Яндекс

06.12.2020, 20:04, Разное

1. Читатели пишут, что я несколько опоздал с «Тотальным диктантом». Это мероприятие давно уже является пропагандистским, а тексты самих диктантов можно безо всякой адаптации размещать в блогах на «Эхе Москвы». Я проверил — и действительно, тексты диктантов прошлых лет весьма специфичны, если вы понимаете, о чём я:

https://totaldict.ru/dictants/orfografiya-kak-zakon-prirody/

https://totaldict.ru/dictants/v-chem-prichina-upadka-russkogo-yazyka-i-est-li-on-voobshche/

https://totaldict.ru/dictants/evangelie-ot-interneta/

2. Виктор Мараховский подвёл итоги очередного исследования американской прессы на предмет публикаций о России:

https://ria.ru/20201201/derzhava-1586990123.html

Из 1227 релевантных публикаций про Россию с 1 августа по 15 ноября сего года — публикаций позитивных насчитано около нуля. Публикаций, которые можно расценить как нейтральные (“нет, русские не запустили токсичный хештег о победе Трампа”; “нет, русские не повлияли на результат выборов”; “русские отрицают свое вмешательство в выборы”), — 46 штук, или четыре процента от общего числа.

Остальные 96 процентов — это даже не повторение, а тупорылое вколачивание в целевую аудиторию одной и той же мантры: русские вмешиваются в выборы, русские взламывают ваше сознание в соцсетях, русские топят за Трампа, русские распространяют фейки.

Вколачивание это было настолько уныло и беспросветно, что тут даже нечего осмысливать: где-то в кабинетах или на удаленке сидели какие-то, ничем в действительности не интересующиеся в своей массе, журналисты и редакторы, которые с периодичностью пять раз в сутки (как, например, в CNN — 570 публикаций за 106 дней) раскрывали рот, чтобы сообщить:

— Путин мечтает поддержать своего бро Трампа и вмешаться в наши выборы,

— Россия продолжает попытки взломать наши выборы,

— Российские тролли воздействуют на аудиторию,

— Соцсети недостаточно контролируют деятельность русских хакеров и троллей,

— Голосуя за Трампа, ты голосуешь по указке темного лорда Путина.

Это не имело и не имеет, конечно, никакого отношения к России. Это элемент внутренней медиажизни США — страны крайне слабо эрудированных масс и при этом непрерывного электорального цикла. Страны, где задачей медиапушек, лупящих по внутренним врагам, является непрестанное засыпание аудитории одними и теми же суггестивными мантрами, мантрами-внушениями, призывающими прийти на ближайших выборах и проголосовать за кого надо (это, если вдруг вы подзабыли, называется демократией).

Впрочем, ничего нового. Примерно такая же ситуация была в прошлые годы. Но кое-что в США всё-таки изменилось. Теперь они всерьёз глушат не только мифических русских троллей, но и собственных неугодных граждан, и даже президента:

Две тысячи двадцатый год принес в эту бодрую демократию только одно нововведение: соцплатформы-гиганты Facebook и Twitter начали цензурировать подконтрольное им медиапространство в пользу кандидата от демократов Джо Байдена.

То есть:

— затыкать проявления коллективного сознания, глорифицирующие Трампа как “борца с мафией извращенцев” (см. запрет Qanon), — при полном попустительстве зеркальной конспирологии, демонизирующей Трампа как марионетку Путина и покровителя белых расистов,

— затыкать самого Трампа каждый раз, как он высказывал что-нибудь, расцененное как неправда “независимыми экспертами, привлеченными соцсетью” (мне удалось найти данные на 19 октября: Трамп был заткнут 65 раз, а ведь настоящая жесть с почти тотальным затыканием Трампа была еще впереди),

— затыкать расследования даже самых мейнстримных СМИ, посвященные тому, как резвились Байден и его семья на Украине (тут Twitter и Facebook выступили вместе и весьма результативно — о приключениях Байдена-младшего, описанных New York Post, большинство избирателей-демократов так и не узнали).

Фактически мы наблюдали построение тоталитарной державы информационного XXI века, которое закончилось буквально на наших глазах. Державы, где держатели медиапространства одновременно продвигают фантомы (вроде того же русского вмешательства, которого, как констатировал 5 ноября глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Кристофер Кребс, просто не было) и банят возражения, а после волшебного прироста поддержки демократов на 14 миллионов голосов банят голоса сомневающихся и продвигают — в ритме тех же мантр-внушений — тезис “нет, никаких подтасовок не было, Трамп врет, трамписты тоже врут”.

3. К вопросу о том, почему российские источники заслуживают доверия, тогда как западные — не заслуживают: