 

Машину посольства Молдовы в России задержали на границе при вывозе анаболитиков

06.12.2020, 20:02, Разное

На молдавско-украинской границе задержали автомобиль посольства Молдовы в России, который попытался вывезти крупную партию анаболитиков. Об этом сообщила таможенная служба Молдовы.

Там отметили, что продукцию обнаружили накануне в грузовом отсеке микроавтобуса с номерами, свидетельствующими о его принадлежности к дипломатическому корпусу. Машина попыталась пересечь границу через таможенный пост Паланка.

В данный момент произошедшее расследуют следственные органы Молдовы. Министерство иностранных дел и европейской интеграции страны отметило, что расследование продолжается.

Источник: Новая газета



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