 

“Берегите себя, вы – герои”. Зеленский на передовой поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины

06.12.2020, 19:58, Новости дня

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы, он почтил павших героев на символической аллее памяти. Президент поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины, вручил им государственные награды и ценные подарки, сказано в сообщении.

“Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы – герои. Я благодарен вам”, – сказал Зеленский.

Бойцы подарили президенту инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

День Вооруженных сил Украины был учрежден в 1993 году, отмечается 6 декабря.

В начале 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала украинский Крым. Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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