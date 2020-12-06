SpaceX запустила грузовой корабль Cargo Dragon

06.12.2020, 19:58, Новости дня

Американская компания SpaceX сегодня запустила с мыса Канаверал во Флориде корабль Cargo Dragon с грузом для Международной космической станции. Пуск транслировался в прямом эфире в Twitter компании.

Запуск состоялся в 11.17 по восточному времени (18.17 по Киеву).

В космос Dragon вывел носитель Falcon 9.

Dragon доставит на МКС продукты, предметы быта, оборудование для экспериментов и модуль Nanoracks Bishop Airlock для перемещения грузов и запуска спутников.

Watch Falcon 9 launch upgraded cargo version of Dragon’s first mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/hsXpSmePq7

— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Стыковка грузовика с МКС запланирована на 7 декабря.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Полет стал 21-м в рамках контакта между NASA и SpaceX и первым после обновления грузового корабля. В компании заявляли, что теперь Cargo Dragon может нести на 50% больше полезной нагрузки.