“Слуга народа” выдвинула вице-губернатора Егорову-Луценко на пост главы Харьковского облсовета

06.12.2020, 19:58, Новости дня

Харьковская областная организация партии “Слуга народа” выдвинула первого заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Татьяну Егорову-Луценко кандидатом на пост председателя Харьковского областного совета. Об этом сообщается в Telegram-канале областной организации партии, пишет “РБК-Украина”.

Также новоизбранные депутаты избрали Егорову-Луценко председателем фракции “Слуги народа” в облсовете, ее кандидатуру одобрили единогласно. В областной организации политсилы отметили, что она имеет большой опыт работы в государственных структурах.

Егорова-Луценко заявила, что в случае избрания ее главой облсовета приоритетами ее работы будут борьба с COVID-19 в регионе, помощь участникам АТО и развитие объединенных территориальных общин в Харьковской области.

Как пишет издание, в партийной конференции приняли участие 12 народных депутатов Харьковского региона во главе с замглавы фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Павлом Сушко.

Егорова-Луценко имеет юридическое образование, второе образование получила в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Она – кандидат юридических наук. Работала в Главном территориальном управлении юстиции в Харьковской области, с 2017 по 2019 год возглавляла его. В августе 2020 года была назначена первым заместителем главы Харьковской ОГА. 10 лет возглавляет общественную организацию по поддержке матерей в Харьковской области “Сердце матери”.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября. По данным Центральной избирательной комиссии, в Харьковский облсовет прошли пять партий: “Блок Кернеса – Успешный Харьков” (46 мандатов), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (29 мандатов), “Слуга народа” (17 мандатов), партия “Блок Светличной вместе!” (17 мандатов) и “Европейская солидарность” (11 мандатов). Первая сессия облсовета назначена на 11 декабря.