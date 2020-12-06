Мнение: Как дописать книгу

06.12.2020, 19:46, Разное

Попросили рассказать, как написать книгу (если точнее — как закончить книгу). Самое главное, что необходимо — сосредоточиться. Очень сложно достигаемая вещь. Вот мои рекомендации, основанные на опыте 4 изданных (и не скажу скольких неизданных).

1) Уехать из города. Делать это на даче / в съемном домике. В городе закончить её нереально. Кругом столько много отвлекающих факторов — и в квартире, и за порогом, в городе.

2) Самоизолироваться от семьи, любовников/любовниц, друзей-собутыльников. Они все отвлекают. Реальная жизнь, настоящие обязанности, и проч. не дают сосредоточиться в творчестве. Особенно отвлекают дети, им невозможно заговорить зубы, у них потребности. Если единственный вариант – отправить семью на дачу, а самому сидеть в одиночестве в квартире – лучше даже так, главное – притвориться потом, что в городе зомби-апокалипсис, и выходить туда не надо.

3) Не заниматься никакой другой работой. На постоянной работе взять, например, отпуск.

4) Если невозможно взять отпуск, надо сделать разные "зоны", как временные, так и географические. Например, работу работать строго с 10 до 15 (ну предположим). Свою книгу писать с 16 до 22. Ни в коем случае не смешивать. Работу работать, скажем, поставив компьютер на кухне. Книгу писать, поставив его в спальне. Чтобы мозг переключался с разных видов деятельности. Лучше всего, если для двух этих вариантов работы есть разные компьютеры, чтобы на "пишущей машинке" не было ничего, напоминающего о реальной жизни и трудовых обязанностях.

5) Можно установить себе норму столько-то знаков в день (но это не обязательно). Гораздо важнее каждый день делать физические упражнения, чтобы голова нормально работала.

6) Не забухать в таких условиях от тоски.

7) Иметь каких-то людей (минимум 1, лучше 5-6), которые говорили бы тебе, что твоя книга очень нужна людям, они ее очень ждут, и ты молодец. В зависимости от своего темперамента рассчитать потребность в таких "поглаживаниях" для своего вдохновения, и просить этих людей о моральной поддержке, когда запал иссякает. Если один из них – сотрудник издательства, и уже есть договор и даже аванс – вообще зашибись. Тогда тебе достаются даже не поглаживания, а волшебные пинки, оч. полезно. Уговорить двоих из них стать бета-ридерами, желательно совершенно противоположных людей.

При соблюдении данных условий даже не нужно самоблокироваться в фейсбуке, он останется полезным местом отдыха.