Личное: “Тонкая ниточка”

06.12.2020, 19:38, Разное

Еще одно письмо, которое нам пригодится, чтобы разбирать превращение рапана в нерыбу.

ireland_me

Здравствуйте, Эволюция, решилась написать, потому что полностью в отчаянии. Спасибо за возможность.

(Народ, я в отчаянии никак не смогу помочь. Это не мой профиль. Я не священник. Тем более к отчаянию молодых, здоровых людей я отношусь плохо. Я старикам очень сочувствую и тяжело больным людям. А молодым и здоровым нет, все ваши страдания от внешнего локуса. Поправьте его, убрав претензии к миру, и почувствуете, как полегчало)

Мне 34 почти, я худая, выгляжу хорошо, одеваюсь с переменным успехом нормально. Люди дают мне лет 25 обычно. Никогда не была замужем, и детей нет. Работаю на нетрудной работе, снимаю комнату, своего жилья нет. Есть сбережения семьи, которые дадут мне шанс на свою квартиру, еще не решилась серьезно сделать этот шаг.

Отношения были один раз в 18-19 лет, рассталась и больше ни разу не смогла завести. Половину времени профанатела по артистам, половину времени просто односторонне влюблялась и сливалась со свистом. Но больше я не хочу так.

(В ее решительном “не хочу” – призыв к Мирозданью сделать ее любовь взаимной. В этом нет решения не влюбляться в тех, кто ее не любит)

Я не из самых страшных, и мне часто говорят комплименты, но будто сторонятся. ЖДД что ли. Сотрудник даже говорит, что я лучшая женщина, святая, и меня нельзя трогать. И я от этого страдаю, хотя довольно холодна на вид, осознаю, что сексапила не хватает, но и не знаю как его добавить, не испортив хотя бы то впечатление, которое есть.

(Про сексапил отдельная тема. Скоро будем разбираться, что такое сексапил. Но проблема автора не в сексапиле, а в вакууме, до сексапила ей очень далеко)

Ему 22, новенький сотрудник. Сошлись вкусы, почти во всем, в музыке, кино, я такой родной души еще не встречала, и внешне мне он очень нравится. Я вообще люблю молодых парней, или мне просто такие встречаются, не знаю что первично. Но 8 из 10 людей, которые мне нравились за последние годы это 22 летние, а то и хуже.

(Здесь видно Сокровище? Молодые ей встречаются. А где он ей встретился? Он просто работать пришел, а не к ней на встречу. И смотрите, сколько она значения придает своим “нравится – не нравится”. Как будто это честь – ей понравиться. То есть ей безразлична обратная связь вообще)

Месяц назад его бросила девушка, и я понимаю его состояние, когда ни о каких новых отношениях думать не хочется. Но у нас есть какая-то связь, тонкая ниточка, и у меня теплится надежда. Я же влюбилась довольно давно, в момент первого разговора, когда он перечислил своих любимых писателей, я всё. Сразу сказала да, и родила троих детей мысленно.

(Этот парень общительный и нравится всем, как потом выяснится. Общается с ней, потому что пришел на новую работу. Но она уже и колпачок на него надела, что он травмированный волчонок, и ниточку придумала. Хотя связь у обаятельных людей со всеми. Это и есть обаяние = способность быстро устанавливать связь)

Когда мы разговариваем, мне кажется воздух вокруг плавится, вот такое у меня ощущение от него, штырит просто от присутсвия. Иногда накрывает, и я кисну, но одергиваю себя, я не имею право.

С другой стороны я понимаю, что такие знакомства уже случались со мной, и ни к чему это не приводило, поэтому в фатальность уже не верю. А раньше казалось – судьбу встретила, настолько мощно ж не может быть, если не судьба!

(Она всегда была Сокровищем и им же осталась. Сокровище – это тот, кто вообще не обращает внимания на обратную связь, кто замечает только свое желание, свою волю, а второй для него всегда объект)

А сейчас я фильтрую каждое слово, я боюсь руку протянуть, чтоб не доставить ему дискомфорт.

у нас есть переписка на нейтральные темы, о музыке в основном, часто писал сам. 2 недели назад спросил когда будем кино смотреть? я сразу предложила завтра. Провели вечер у него, и часа в 3 ночи поцеловались, так нежно, я таких не встречала еще никогда, снесло крышу, я не хотела трахаться, и он тоже. но я не могла отлипнуть от него, задушила, и наговорила кучу комплиментов, какая у него мягкая борода и кожа красивая, и откуда он такой класссный взялся! очнулась почти в 6 утра, уехала домой, счастье захлестывало.

(Здесь у нее корона равенства. Оба они не хотели трахаться, надо же. И она на него так насела, что изнасиловала в мозг. И даже не заметила, насколько все плохо и как она достала его)

Про секс сказал что не пристает на 1 свидании. Я ответила – хитро. Сама же конечно хочу телом. и сейчас и тогда. Но точно не хотела чтоб это произошло тогда. Он любовался моими руками, и несколько раз говорил, что я красивая.

Я так сильно благодарна ему за то, что он такой вот. Нежный, добрый, чувствующий и интеллектуальный, и вообще лучший на земле встретился мне, и даже общается (пока что). Он очень общительный, тысяча друзей, каждый день вечеринки, пати. А у меня нет ни одного друга в городе и не с кем сходить даже на пиццу. Я интроверт 80 уровня. Но не наслаждаюсь этим, когда влюблена. В моменты душевной тишины мне в принципе все равно что я одиночка.

Часики. Ну тикают да, тем более была операция уже, и каждый день думаю, а вдруг так и останусь даже без ребенка, не то, что семьи. Но жила всегда медленно, и опаздываю вечно. Даже на работу на 10-15 минут – это святое. На работе меня считают душой, я люблю своих сотрудников, они за меня горой, и это ценю. Но дружбы вне работы нет, только общение там.

(Плохо все, автор. Надо срочно понижать планку, переставать воображать себя капризной и избирательной красоткой, прекращать влюбляться в актеров и недоступных мальчиков, найти себе круг общения, с равной ОЗ, где будут мужчины на пять лет старше вас. Срочно этим займитесь)

На следующий день на работе он просто очень сильно отморозился, и не подходил ко мне ближе чем на 2 метра. Я расстроилась, но тк был бодун, даже не смогла напортачить, просидела в уголке молча.

На второй день скинул песни, я ему всегда отвечаю открыто. Потом я пришла на пиво с сотрудниками, он там со мной активно общался, но уехал домой, даже не подмигнув, не дает мне никаких знаков! не за что зацепиться, чтоб понять – зеленый свет.

(Она считает, что он не дает ей знаков. Хотя он прямолинейно показывает: отстань, даже хуже: изыди)

Так прошла неделя, он тусит, я слушаю рассказы, в глазах тоска. На общих выходных не объявился, я рыдала 2 дня, опухла как пчеловод. Потом корона начала ползти обратно, я приободрилась к вечеру, и он написал!!!!! я прыгала на кровати от его “соскучился, и хочет увидеть меня”. Но как оказалось – увидеть на работе.

а еще вогнало меня в стоп его сообщение “ток тсс”, типа чтоб я на работе никак не выдала наше общение?

я и не выдавала, и не выдала потом. Я ходила ему более чужая, чем всеем вместе взятым сотрудникам, голос спокойный равнодушный, взгляд тоже. Ну старалась. Перестаралась что ли?

Он тянется пообщаться. ну это ясно – это его натура, а не во мне дело. А как только я начинаю в мыслях даже заводить шарманку про “мне не хватает тебя” я даже вижу как он убегает. Как все убегали до него.

(При всем при этом автор все равно почему-то надеется на развитие отношений)

Попросила подругу вытянуть таро, выпало все плохо. Я еще больше опустила голову. В какой-то момент даже думала, что он гей, очень много шуток про геев.

В итоге я сейчас сижу и набираю сообщения и стираю их.

пишу – хочу напиться и признаваться тебе в любви

пишу – я соскучилась очень! может увидимся, без масок? (работаем в масках почти всегда)

пишу – мне очень плохо, я хочу взять тебя за руку и спасаться от одиночества

пишу – давай сходим в театр? ты выходной?

стираю. Потому что представляю как мне это пишет человек, к которому я равнодушна, но неплохо отношусь, например бывший сотрушник который подкатывал. Хороший человек, но если начинает сближение и нытье я бы начала рыгать от его вида. А по-дружески классный. Так и я сейчас наверное.

(Видите, какая у нее планка завышенная? При том, что все совсем плохо. Очень плохо. Обаяние у нее отрицательное от постоянных сливов. И все равно она продолжает сливаться и ищет способ, как слиться больше)

Еще я понимаю, что меня стыдно – я же хоть и фея в нашем ресторане, но старше всех, кроме уборщиц. Я стыдная партия. У него очень большой выбор девушек, симпатичный веселый одинокий, та с руками и ногами разорвут.

Я хочу понять, что мне делать. Общаться как робот-друг только на работе? сойду с ума. снова в полторагодичный черствый период зайду, фрустрированный.

(А вот откуда у посланных рапанов черствые периоды? Наоборот надо сообразить, что если от вас так шарахаются, значит дела совсем плохи и срочно понижать планку до того уровня, на котором к вам есть нормальный интерес у мужчин)

Написать ему что люблю его? схватить в коридоре за руку и сказать это? просто продолжать песни кидать? напроситься в гости? напоить? я не знаю что делать.

(Перечислила все способы, как опозориться на работе посильней)

И чем дальше, тем четче у него позиция по поводу меня рисуется. Если 2 недели назад он еще иначе чувствовался, то сейчас будто решил для себя что-то и сквозь это принятое решение уже будто и не продраться, и он смотрит на меня, как сквозь разделяющую сетку его решения.

(Чем дальше, тем она ему противней со своими слезящимися глазами как у старой собачки)

Поставила ему лайк в инсте только что. Теперь переживаю, вдруг он там еще на миллиметр от меня отдалился.

(Не на миллиметр, а на шаг, хотя и так уже пятился активно)

Я хочу его влюбить. но не могу предположить как. Отвлечься у меня не на что, нет друзей, хобби.

Избегать встреч не получится – работаем дня 3-4 вместе. то есть в целом то его легкое скучание удовлетворяется общением на работе.

А у меня горят руки, бессонница и есть не могу. Похудела до костей.

(Автор, зарыдайте еще истошней, закричите свое “хочу его влюбить” пронзительней. Пусть Золотая Рыбка прибежит к вам на посылки и принесет его голову. Совсем у вас нет совести. С чего вы взяли, что другие люди должны исполнять ваши желания?)

Спасибо за блог!

Спасибо за блог!

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https://www.instagram.com/***********/ – это я. для вас, не для всеобщего обозрение и публикаций.

это он https://www.instagram.com/**********/

(Ну посмотрела я их фотки. Нормально она выглядит внешне, видимых проблем с внешностью нет. Но что толку? С такими сливами все равно у нее вакуум. А парень – брутальный КСЖ и колпачок робкого анегина ему не влезет даже на макушку)