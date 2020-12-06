Прокуратура Дагестана заявила о проверке после массовой гибели тюленей

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06.12.2020, 19:37, Новости дня

Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов поручено Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Местные жители Дагестана распространяют в соцсетях видеоролики, на которых видны туши тюленей в морском прибое. Заслуженный спасатель РФ Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском. Судя по всему, они пролежали там не один день. Никомагомедов отметил, что вода в море в эти дни очень грязная.

В июле на побережье Каспия близ казахстанского города Актау отдыхающие избили камнями и палками тюленя, подплывшего близко к берегу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал диким случай на юго-западе республики, когда отдыхающие на одном из пляжей избили морского тюленя, чтобы сфотографироваться с ним.



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