Кипр выдал РФ экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

06.12.2020, 19:37, Новости дня

Бывший советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве на 7 млн долларов, экстрадирован с Кипра в Россию, сообщила Генпрокуратура России.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова», – говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

По версии следствия, не позднее апреля 2016 года Хохлов в сговоре с другими лицами убедил потерпевшего передать 7 млн долларов за обеспечение трудоустройства на руководящую должность в Федеральное агентство по рыболовству. «В действительности взятые на себя обязательства он не намеревался исполнять», – отмечается в сообщении.

«Довести свой преступный умысел до конца Хохлов не смог по независящим от него обстоятельствам. После передачи соучастникам части денежных средств в размере 300 тыс. долларов США злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Хохлова задержали на Кипре в 2018 году. «После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен», – сообщила в ведомстве.

В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Юрий Хохлов доставлен в Москву, уточнили в ведомстве.

Ранее СК РФ сообщал, что завершено расследование дела в отношении экс-гендиректора Центра Хруничева Владимира Нестерова и его соучастников, которых обвиняют в хищении 120 млн рублей.