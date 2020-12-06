Мнение: Массовое дезертирство в Йемене

06.12.2020, 19:26, Разное

Более 100 солдат и офицеров одной из бригад хадистов дезертировали с фронта бросив свои позиции и перешли на сторону хуситов, сдав тяжелое и стрелковое вооружение.

По договоренности с командованием хуситов, после проверки, им позволяет воевать уже на стороне хуситов против бывших подельников по саудовской коалиции.

На прошлой неделе также несколько десятков хадистов перешли на сторону хуситов. Среди них один бригадный генерал и несколько офицеров от капитана до полковника.

Причины массового дезертирства тривиальны:

1. Хадисты терпят регулярные поражения на фронте, при этом крупных побед уже давненько не было.

2. Внутренний разброд внутри саудовской коалиции ставит военных в положение фактических наемников в разборках между Саудовской Аравией и ОАЭ на территории Йемена.

3. В ряде хадистских бригад существуют многомесячные долги по зарплате. Осенью в одной из бригад вспыхнул бунт, который подавлялся силой (7 зачинщиков были убиты саудитами).

4. Среди хадистов растет недовольство связями ОАЭ с Израилем, а также планами ОАЭ по расчленению Йемена.

5. Также среди хадистов немало недовольных "союзом" с партией "Аль-Ислах" и йеменской "Аль-Каидой", боевиков которых используют как против хуситов, так и против "союзников" по коалиции.

Хуситы конечно пользуются ростом этого недовольства и ведут активную пропаганду среди хадистов, позиционируя себя как главных защитников суверенитета Йемена и борцов за его свободу. И с каждым годом эта пропаганда становится все более действенной.

Кстати, стоит вспомнить, что 4 декабря исполнилось 3 года со дня убийства Салеха, который пытался перебежать на сторону саудитов и устроить военный переворот в Сане, в ходе которого хуситы его и грохнули (на видео https://twitter.com/YemeninmyDNA/status/1334113559127711744, финал неудавшегося путча – хуситы штурмуют дом, где прятался Салех)

Тогда считалось, что это подорвет позиции хуситов и ускорит их поражение. Это действительно ослабило их позиции (особенно на юго-западе Йемена), но лишь временно. В долгосрочной перспективе, отсутствие необходимости делить власть с Салехом, позволило хуситам укрепить политическую власть и аккумулировать еще больше ресурсов на борьбу с интервентами, чему немало помогла помощь из Ирана. Как следствие в 2019-2020-м годах хуситы захватили оперативную инициативу, нанеся саудовской коалиции несколько чувствительных поражений и освободили значительные территории страны, чем занимаются и по сей день.

Сын Салеха Тарек, вместе с остатками дезертировавших частей Республиканской гвардии ныне находится на побегушках у ОАЭ.