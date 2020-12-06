 

Британские ученые выяснили, почему скрежет вызывает у людей раздражение

06.12.2020, 19:20, Разное

Британские исследователи выяснили, почему у многих людей скрежет ногтями по стеклу или доске вызывает раздражение. Причина слухового дискомфорта связана со страхом, сопровождавшим жизнь древних предков человека в условиях дикой природы.
Фобия из прошлого
Согласно предположению исследователей, неприятный для слуха звук может быть вызван подсознательной тревожностью, которую в древности испытывали предки. Они пытались всегда быть настороже, чтобы избежать участи быть съеденным кем-то из хищников, поэтому звуки переламывающихся поблизости костей, разгрызающихся черепов были своеобразным сигналом о возможной опасности.
Какие зоны головного мозга реагируют на скрежет?
Боязнь звуков, напоминающих трение зубов о кость, смогла передаться из поколения в поколение. Современный человек хотя и не испытывает необходимости в охоте, чтобы добыть себе пищу и выжить, все равно инстинктивно испытывает отвращение при звуках скрежета. Светила науки смогли доказать, что частота скрежета ногтей по твердой поверхности имеет одинаковую с “древними” звуками частоту.

В рамках работы с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии были проанализированы показатели 13 участников. Неврологу Сухбиндеру Кумару, представляющему Медицинскую школу Университета Ньюкасла (Великобритания), удалось обнаружить, что у тех, кто слышал скрежет, наблюдалось взаимодействие между миндалевидным телом, которое контролирует негативные эмоции, и ответственной за обработку звука слуховой корой. Активность миндалевидного тела зависела от силы звука. После превышения нижней границы звука, миндалевидное тело раздражалось и начинало передавать в слуховую кору отрицательные эмоции (страх, тревога). Дискомфорт появлялся из-за восприятия звука в диапазоне 2000-5000 Гц.



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