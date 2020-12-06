Ученые: Ранее неизвестные пещеры с останками неандертальцев обнаружены на Алтае

06.12.2020, 19:20, Разное

Эксперты открыли в Алтае две прежде неведомые пещеры. Они выяснили, что там находятся следы неандертальцев.

Исследователи сообщают, что одна из пещер располагается в 7 километрах от реки Чагырка. Ход в грот находится на 30 метров выше пещеры имени Окладникова, прежде открытой учеными. Они полагают, что 60 тысяч лет назад там обитали неандертальцы.

Как информирует «Инфореактор», в следующем году специалисты намереваются вести работы, чтобы изучить 2 находки Алтайского края. Там они смогли откопать орудие времен среднего палеолита. Основная задача для археологов состоит в том, чтобы разобраться с датировкой горных пород, а это поможет узнать, были ли пещеры жилищем неандертальцев. В природных убежищах найдены следы древних людей.