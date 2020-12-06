 

Анастасия Костенко показала дочек от Дмитрия Тарасова в пышных платьях

06.12.2020, 19:20, Разное

Анастасия Костенко подарила футболисту Дмитрию Тарасову двух дочек – Милану и Еву. Подписчики восхитились красотой девочек.
На своей странице Instagram Анастасия Костенко опубликовала фотографию дочек в пышных, красивых платьях белого цвета. Модель же надела топ цвета пыльной розы и блестящую юбку. Подписчикам очень понравился снимок сестричек. Они написали много лестных комментариев, отметив, что Милана очень похожа на отца, а Ева – на мать. В посте модель напомнила о празднике волонтеров и о важности помощи нуждающимся.

Как информирует «Телепрограмма», не так давно у Анастасии Костенко состоялся дебют на телевидении. Она наконец-то узнала азы журналистской работы и теперь ведет телепрограмму о хоккее на татарском канале. Сейчас семья Тарасовых живут в Казани, так как футболист играет за местный «Рубин».



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / “Ткнули клумбой в рыло”: Шнуров поднял на смех настрадавшуюся во время потасовки Собчак

25.09 / Сергей Светлаков с женой, Анфиса Черных и другие на презентации нового сезона КиноПоиск HD

13.07 / iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы

03.07 / Личное: Как сделать из Шнурка человека?

19.10 / «Партизаны» и полицаи

26.07 / Почему верблюды плюются

29.09 / Мнение: Авианосец “Вираат” отправлен на разделку

01.09 / «А вы вообще-то Россию любите?»

17.11 / Семья елбасы добралась до Шерлока Холмса

03.09 / В китайской гробнице обнаружили древнейший анатомический атлас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска