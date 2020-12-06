Анастасия Костенко показала дочек от Дмитрия Тарасова в пышных платьях

06.12.2020, 19:20, Разное

Анастасия Костенко подарила футболисту Дмитрию Тарасову двух дочек – Милану и Еву. Подписчики восхитились красотой девочек.

На своей странице Instagram Анастасия Костенко опубликовала фотографию дочек в пышных, красивых платьях белого цвета. Модель же надела топ цвета пыльной розы и блестящую юбку. Подписчикам очень понравился снимок сестричек. Они написали много лестных комментариев, отметив, что Милана очень похожа на отца, а Ева – на мать. В посте модель напомнила о празднике волонтеров и о важности помощи нуждающимся.

Как информирует «Телепрограмма», не так давно у Анастасии Костенко состоялся дебют на телевидении. Она наконец-то узнала азы журналистской работы и теперь ведет телепрограмму о хоккее на татарском канале. Сейчас семья Тарасовых живут в Казани, так как футболист играет за местный «Рубин».